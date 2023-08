Con gái trang điểm cho David Beckham

David Beckham đăng bức ảnh con gái Harper, 12 tuổi, trang điểm cho anh trên Instagram cá nhân, hôm 31/7.

Cựu cầu thủ 48 tuổi đăng hình selfie với con gái Harper Beckham, gọi cô bé là "chuyên gia trang điểm nhỏ bé". Trong ảnh, Harper tập trung dùng cọ tán phấn lên gương mặt của cha. "Rõ ràng là cha cần một ít phấn và tạo khối (không chắc thứ này là gì nhưng tôi trông đẹp hơn bao giờ hết)", Beckham viết.

David Beckham (phải) được con gái Harper Beckham trang điểm. Ảnh: Instagram David Beckham

Sau 12 tiếng, bài đăng nhận về 709 nghìn lượt like cùng gần 2.000 bình luận. Đa số người hâm mộ khen hành động của Harper. Tài khoản nada_st viết: "Tôi yêu khoảnh khắc này. Chưa bao giờ thấy khoảnh khắc như thế này của David với các con. Hãy yêu những người đàn ông ủng hộ phụ nữ".

Theo People, Beckham đăng tấm ảnh vài ngày sau khi vợ anh, Victoria, cùng Harper và con trai, Cruz David Beckham, cổ vũ đội Inter Miami, do Beckham đồng sở hữu, trong trận đấu với Cruz Azul. Hôm sinh nhật Harper 10/7, gia đình Beckham cùng đến Prada Caffè ở Harrods (London, Anh) và tham quan công viên Disney World.

Năm 2019, cô bé từng trổ tài hóa trang cho cha trong dịp Halloween. Theo The Times, Victoria nói Harper thừa hưởng niềm đam mê thời trang và trang điểm từ mẹ, nhưng không cho con ăn diện khi ra ngoài.

Harper ra dáng thiếu nữ bên mẹ. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

Harper không được cha mẹ cho phép dùng mạng xã hội. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Australia, Victoria nói vợ chồng cô lo ngại về việc body shaming (miệt thị ngoại hình) trên Internet, có thể ảnh hưởng xấu đến Harper khi trưởng thành. "Harper đang ở độ tuổi có sự thay đổi về mặt cơ thể, điều quan trọng là đảm bảo sự giao tiếp trong gia đình và cô bé có những người bạn tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về sự tiêu cực trên mạng xã hội", Victoria nói.

Harper Seven Beckham là con út của David và Victoria. Trước đó, họ có ba con trai là Brooklyn (24 tuổi), Romeo (20 tuổi), Cruz (18 tuổi).

David Beckham, 48 tuổi, từng thi đấu cho các câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Beckham là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013, ở tuổi 38. Beckham từng đóng vai khách mời trong nhiều phim như Goal, The Man from U.N.C.L.E., King Arthur: Legend of the Sword, Deadpool 2. Ngoài ra, Beckham được xem là biểu tượng nam tính, lịch lãm của thời trang.

Kết hôn năm 1999, Beck-Vic được xem là một trong những cặp hạnh phúc bậc nhất làng giải trí. Họ kỷ niệm 24 năm cưới hồi đầu tháng 7. Gia đình được yêu thích vì thường chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau trên mạng xã hội.

