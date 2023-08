Con gái Trần Mạnh Tuấn sẽ biểu diễn cùng dàn giao hưởng

An Trần - con gái nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn - sẽ biểu diễn bài "Mẹ yêu con" trong hòa nhạc "Điều còn mãi", ngày 2/9 ở Hà Nội.

Ban đầu, An Trần dự định biểu diễn cùng bố nhưng do sức khỏe nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn chưa hồi phục hoàn toàn, hai bố con chưa thể đứng cùng nhau trên sân khấu. Hiện nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn có thể thổi kèn nhưng tay chân còn run, dễ xúc động. An Trần được bố hướng dẫn tập luyện, phân tích từng đoạn ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.

An Trần và bố - nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn - tập luyện cho hòa nhạc "Điều còn mãi" đầu tháng 8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Các nghệ sĩ đi trước biểu diễn với tâm thế của đấng sinh thành, còn tôi thể hiện tiếng lòng của người con với mẹ. Tôi mong truyền tải ca khúc với tinh thần nhẹ nhàng, hồn nhiên qua tiếng kèn saxophone", An Trần nói. Cô cho biết dự định quay lại Mỹ học trong tháng 8 nhưng lùi lịch nhập học để tham gia chương trình.

An Trần ở tuổi 19. Ảnh: Nhân vật cung cấp

An Trần hiện là sinh viên Berklee College of Music, trường nhạc hàng đầu nước Mỹ, nơi trước kia nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn theo học. Cô tên đầy đủ là Trần Đàm An Phúc, sinh năm 2004. Nghệ sĩ lần đầu biểu diễn kèn saxophone trên sân khấu trong chương trình ca nhạc truyền hình Dấu ấn 2013. Cô là nghệ sĩ trẻ nhất được mời biểu diễn tại chương trình We Are Asean - We Are One nhân hội nghị Cấp cao khối Asean tại Thái Lan năm 2019.

Trần Mạnh Tuấn, An Trần song tấu 'Hạ trắng' Trần Mạnh Tuấn, An Trần song tấu "Hạ trắng" (Trịnh Công Sơn) năm 2020. Video: Nhân vật cung cấp

Ngoài An Trần, hòa nhạc Điều còn mãi quy tụ nhiều tên tuổi như Đăng Dương, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Đỗ Tố Hoa, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, nhóm Oplus. Trong hai tiếng, các nghệ sĩ sẽ hát nhiều tác phẩm đi cùng năm tháng như: Bóng cây Kơ Nia (Phan Huỳnh Điểu), Trăng sáng đôi miền (An Chung), Áo mùa đông (Đỗ Nhuận), Đất nước lời ru (Văn Thành Nho), Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến), Tổ quốc yêu thương (Hồ Bắc), Lên ngàn (Hoàng Việt), Đàn chim Việt (Văn Cao).

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng - giám đốc âm nhạc - cho biết chương trình lấy yếu tố giao hưởng làm nền tảng, đồng thời tôn vinh âm nhạc dân tộc qua một số tiết mục giao thoa. Nghệ sĩ đàn bầu Lệ Giang, nghệ sĩ trống sấm Trương Thị Thu Hà cũng góp mặt.

Điều còn mãi là chương trình hòa nhạc do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, báo Vietnamnet thực hiện, phát sóng trực tiếp hàng năm vào ngày Quốc khánh 2/9.

Hà Thu