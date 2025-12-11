Con gái thay mẹ nhận giải Nobel Hòa bình

Ana Corina Sosa, con gái nhà hoạt động Venezuela Maria Corina Machado, tới Na Uy để thay mặt mẹ nhận giải Nobel Hòa bình.

Ana Corina Sosa ngày 10/12 xuất hiện tại tòa thị chính Oslo để nhận huy chương và bằng chứng nhận giải thưởng Nobel Hòa bình, vốn được trao cho mẹ mình. Truyền thông Na Uy nói ban tổ chức quyết định trao thưởng vắng mặt cho bà Machado vì những lo ngại về an ninh.

Viện Nobel cho biết nhà hoạt động người Venezuela 58 tuổi không có mặt tại Na Uy vào thời điểm buổi lễ bắt đầu. Giới chức Na Uy nhận định bà phải đối mặt với nhiều rủi ro, nên nỗ lực đưa bà từ Venezuela tới Oslo khó khăn hơn dự kiến.

"Viện Nobel vô cùng vui sướng xác nhận rằng bà vẫn an toàn và sẽ đến Oslo sau", ban tổ chức cho biết.

Ana Corina Sosa (phải) thay mặt mẹ nhận giải Nobel Hòa bình tại Oslo, Na Uy, ngày 10/12. Ảnh: AP

Khi thay mặt mẹ nhận giải Nobel Hòa bình, Sosa tiết lộ hai người đã không gặp nhau trong hai năm qua và rất mong chờ khoảnh khắc đoàn tụ.

Một số nguồn tin tiết lộ bà Machado đã rời Venezuela bằng đường biển, tới đảo Curacao với sự hỗ trợ của Mỹ. Bà được cho là đã ẩn náu nhiều tháng sau cuộc bầu cử Venezuela năm 2024 và bị cấm xuất cảnh.

Buổi lễ có sự hiện diện của hoàng gia Na Uy và một số lãnh đạo Mỹ Latin. Khi đứng trước khán phòng chật kín, Sosa nhấn mạnh giải thưởng thuộc về "nhân dân Venezuela".

Machado đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp các lực lượng đối lập tại Venezuela. Năm 2023, bà tuyên bố tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024, nhưng bị loại khỏi cuộc bầu cử.

Viện Nobel hồi tháng 10 trao giải cho bà Machado "vì những nỗ lực không biết mệt mỏi của bà trong việc thúc đẩy quyền dân chủ cho người dân Venezuela và đấu tranh để chuyển đổi một cách công bằng, hòa bình sang nền dân chủ".

Bình luận về việc bà Machado không có mặt tại lễ trao giải Nobel Hòa bình, Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cáo buộc người phụ nữ này và phe đối lập "tìm cách thúc đẩy lợi ích của Mỹ nhằm cướp đoạt dầu mỏ, khoáng sản của Venezuela". "Màn trình diễn đã thất bại, bà ấy không xuất hiện", Phó tổng thống Rodriguez nói.

