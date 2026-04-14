Con gái rocker Uông Phong không nhận mẹ

Uông Mạn Hi - con gái của ca sĩ Trung Quốc Uông Phong và người mẫu Cát Hội Tiệp - không nhận mẹ đẻ, gọi Chương Tử Di là mẹ.

Mối quan hệ nhận chú ý lớn sau khi Hội Tiệp nói về ân oán 20 năm qua, trong video trên trang cá nhân. Năm 2005, ở tuổi 18, Mộng Tiệp sinh con gái Uông Mạn Hi với Uông Phong nhưng hai người không đăng ký kết hôn.

Người mẫu Cát Hội Tiệp. Ảnh: Weibo

Hội Tiệp thừa nhận bấy giờ cô quá trẻ, không có kinh nghiệm làm mẹ và lo lắng cho công việc người mẫu, vì thế chấp nhận đề nghị của Uông Phong là con gái theo cha. Theo thỏa thuận, Uông Phong chi trả Cát Hội Tiệp 300 nghìn nhân dân tệ (hơn 1,1 tỷ đồng) để cô giữ im lặng về đời tư của anh.

Mạn Hi được bà nội và người giúp việc chăm sóc, nuôi dạy. Cát Hội Tiệp nói bà nội "giáo dục cháu rất tốt", vì thế Mạn Hi ngoan ngoãn, học tốt. Còn ông bà ngoại không nhận cháu gái vì trước đây Uông Phong không đưa tiền thách cưới cho cha mẹ cô. Cát Hội Tiệp chưa từng đóng góp một đồng nuôi con gái.

Mạn Hi (phải) bên cha mẹ và hai em. Ảnh: Weibo

Trước đây, Hội Tiệp trao đổi với mẹ của Uông Phong và người giúp việc về tình hình của con. Nhưng từ khi bà nội qua đời, gia đình Uông Phong đổi người giúp việc khác, cô ít có cơ hội hỏi thăm Uông Mạn Hi, năm nay 21 tuổi.

"Con gái không chịu tìm tôi, tôi nghĩ nếu một ngày con muốn, con sẽ tự tìm đến", Hội Tiệp nói. Mạn Hi oán trách Cát Hội Tiệp vì cho rằng cô bỏ rơi con.

Mạn Hi, Chương Tử Di và Tỉnh Tỉnh (con của Tử Di và Uông Phong). Ảnh: Weibo

Năm 2015, Uông Phong kết hôn với minh tinh Chương Tử Di, có thêm hai con. Cát Hội Tiệp cho biết Tử Di tận tâm với Uông Mạn Hi. Ban đầu, người mẫu hiểu lầm, cho rằng Tử Di "bày trò để xây dựng hình ảnh" nhưng dần dần, cô hiểu diễn viên chân thành với Uông Mạn Hi, không ngạc nhiên khi Mạn Hi gọi Chương Tử Di là mẹ. Năm 2023, Uông Phong - Tử Di ly hôn nhưng thi thoảng Tử Di gặp con riêng của chồng cũ, cùng đi chơi.

Người mẫu cảm thấy hiện mỗi người đều sống ổn, cô tôn trọng lựa chọn của con, tôn trọng cuộc sống bình yên hiện tại của Mạn Hi. "Nếu không có duyên phận, tôi sẽ không gượng ép", người mẫu cho biết. Từng hận Uông Phong và thường xuyên nói xấu ca sĩ, đến nay Cát Hội Tiệp buông bỏ thành kiến về anh, cảm thấy tình cũ "trọn tình trọn nghĩa" với cô.

Hiện, Uông Phong hẹn hò người phụ nữ tên Lý Xảo. Theo Sohu, anh được gọi là "rocker đa tình" khi trải qua mối quan hệ tình ái với nhiều phụ nữ. Trong lĩnh vực âm nhạc, ca sĩ thuộc nhóm rocker hàng đầu Trung Quốc, có nhiều fan nhờ tài năng ca hát lẫn sáng tác ca khúc, chơi nhạc cụ.

Sau khi ly hôn Uông Phong, Chương Tử Di làm mẹ đơn thân, thi thoảng Uông Phong đón các con đi chơi. Hai nghệ sĩ từng cho biết họ vẫn như người thân, cùng nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái, cố gắng là người cha, người mẹ đáng tin cậy của các con.

