Con gái ông Kim Jong-un giám sát thử tên lửa chiến lược

Kim Ju-ae, con gái lãnh đạo Kim Jong-un, cùng bố giám sát đợt phóng tên lửa hành trình từ tàu khu trục hiện đại nhất của Triều Tiên.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay công bố ảnh lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo cuộc diễn tập phóng "tên lửa hành trình chiến lược" từ tàu khu trục Choe Hyon, trong khi con gái Kim Ju-ae mặc áo da và ngồi bên cạnh theo dõi sự kiện.

Ri Il-hwan và Kim Jae-ryong, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên, đứng phía sau họ.

Ông Kim và con gái cùng các quan chức Triều Tiên quan sát vụ thử tên lửa ngày 10/3. Ảnh: KCNA

Tên lửa hành trình Triều Tiên bay theo quỹ đạo khép kín trên Hoàng Hải trong gần 3 giờ và đánh trúng các mục tiêu chỉ định.

KCNA dẫn lời ông Kim tuyên bố "duy trì và mở rộng khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ, đáng tin cậy là vô cùng quan trọng". Tàu khu trục Choe Hyon hồi tuần trước cũng diễn tập phóng loạt tên lửa hành trình chiến lược, trước khi chiến hạm được đưa vào biên chế.

Bình Nhưỡng thường sử dụng từ "chiến lược" để chỉ những vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân. Nước này lần đầu thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tháng 9/2021.

Đợt phóng tên lửa diễn ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận Lá chắn Tự do dự kiến kéo dài 11 ngày. Triều Tiên lâu nay luôn lên án các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn là động thái chuẩn bị cho hành động xâm lược, trong khi Seoul và Washington khẳng định đây là hoạt động mang tính phòng thủ.

Lãnh đạo Kim Jong-un và con gái theo dõi cuộc diễn tập hôm 10/3. Ảnh: KCNA

Ông bày tỏ hài lòng khi cuộc thử nghiệm đã xác minh được "độ tin cậy của hệ thống kiểm soát tích hợp quốc gia đối với các vũ khí chiến lược và ưu thế của hệ thống chiến đấu tích hợp trên tàu khu trục".

Choe Hyon là chiếc đầu tiên trong loạt chiến hạm có lượng giãn nước 5.000 tấn mà Triều Tiên đang phát triển. Đây là loại tàu mặt nước đa nhiệm, được kỳ vọng hiện thực hóa mong muốn của ông Kim về biến hải quân Triều Tiên thành lực lượng tác chiến xa bờ, tăng sức mạnh và năng lực răn đe đối thủ.

Chiến hạm đa nhiệm lớp Choe Hyon được Triều Tiên gọi là tàu khu trục, nhưng các chuyên gia phương Tây đánh giá nó là tàu hộ vệ tên lửa hạng nặng với lượng giãn nước không thua kém các mẫu chiến hạm tối tân ở châu Âu.

Chiếc thứ hai tên Kang Kon gặp sự cố hạ thủy hồi tháng 5/2025, phải đưa về xưởng để khắc phục trước khi hạ thủy lần hai thành công sau đó một tháng. Chiến hạm thứ ba đang được hoàn thiện tại xưởng đóng tàu ở Nampho, dự kiến hoàn tất vào tháng 10/2026.

Tên lửa hành trình chiến lược phóng từ tàu khu trục Choe Hyon ngày 10/3. Ảnh: KCNA

Ju-ae được cho là sinh năm 2012 và là con gái thứ hai của lãnh đạo Triều Tiên, theo tình báo Hàn Quốc. Triều Tiên lần đầu công khai hình ảnh Ju-ae hồi tháng 11/2022 khi cô bé tháp tùng cha trong một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Cơ quan tình báo Hàn Quốc tháng trước nhận định ông Kim có thể chỉ định con gái Jue-ae làm người kế nhiệm.

Hồng Hạnh (Theo Yonhap, Chosun)