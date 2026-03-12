Con gái ông Kim Jong-un bắn súng khi thăm nhà máy vũ khí

Triều Tiên công bố ảnh Kim Ju-ae, con gái ông Kim Jong-un, bắn súng ngắn khi cùng bố thị sát nhà máy chuyên sản xuất vũ khí bộ binh.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae đã thị sát một nhà máy quốc phòng lớn, nơi chuyên sản xuất súng ngắn và các loại vũ khí bộ binh.

Hình ảnh được công bố cho thấy Kim Ju-ae cùng các quan chức quân đội bắn thử súng ngắn. Ông Kim và con gái sau đó tham quan, xem xét những sản phẩm được chế tạo ở nhà máy. Lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hài lòng với "chất lượng vượt trội" của những mẫu súng do nhà máy xuất xưởng.

kim Ju-ae (thứ ba từ trái sang) bắn súng ngắn trong chuyến thăm nhà máy vũ khí hôm 11/3. Ảnh: KCNA

"Nhà máy đóng vai trò rất quan trọng trong nâng cao hiệu quả chiến đấu của quân đội, do đó cần mở rộng năng lực sản xuất với tầm nhìn xa", ông nói.

Đây là lần thứ hai Triều Tiên đăng hình ảnh Kim Ju-ae cùng bố bắn thử các loại súng do nước này sản xuất trong hai tuần qua.

"Dường như Triều Tiên đang nỗ lực xây dựng hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ và đáng gờm. Cảnh bắn súng rõ ràng nhằm thể hiện cô bé đang trau dồi những phẩm chất của một lãnh đạo quân sự", Lim Eul-chul, chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Kyungnam ở Hàn Quốc, cho hay.

Ông Kim Jong-un cầm thử súng trong chuyến thăm nhà máy. Ảnh: KCNA

Ju-ae được cho là sinh năm 2012 và là con gái thứ hai của lãnh đạo Triều Tiên, theo tình báo Hàn Quốc. Triều Tiên lần đầu công khai hình ảnh Ju-ae hồi tháng 11/2022 khi cô bé tháp tùng cha trong một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Cô bé từ lâu được đánh giá là người kế nhiệm tiềm năng của ông Kim Jong-un. Nhận định này càng được củng cố qua những lần xuất hiện công khai gần đây của Ju-ae. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) tháng trước cho biết Ju-ae đang được định hướng để trở thành người kế nhiệm.

Huyền Lê (Theo KCNA, Reuters)