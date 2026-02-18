Con gái ông Duterte thông báo tranh cử tổng thống

Phó tổng thống Sara Duterte tuyên bố tranh cử vị trí lãnh đạo đất nước, khi Philippines tổ chức bầu cử năm 2028.

"Tôi hiến dâng cuộc đời, sức lực và tương lai của mình để phụng sự đất nước", Phó tổng thống Philippines Sara Duterte cho biết ngày 18/2. "Tôi là Sara Duterte. Tôi sẽ tranh cử chức tổng thống Philippines".

Phó tổng thống Sara, sinh năm 1978, là con gái cựu tổng thống Rodrigo Duterte, người nắm quyền giai đoạn 2016-2022. Bà là cấp phó trong chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.

Hiến pháp Philippines quy định tổng thống chỉ tại nhiệm một nhiệm kỳ 6 năm, đồng nghĩa ông Marcos không thể tái tranh cử năm 2028. Trong khi đó, kết quả các cuộc thăm dò độc lập cho thấy bà Sara đang là ứng viên sáng giá cho vị trí này.

Phó tổng thống Philippines Sara Duterte tại cuộc họp báo ở Mandaluyong, đô thị Manila ngày 18/2. Ảnh: AFP

Nhà Duterte và nhà Marcos là hai gia tộc quyền lực nhất Philippines, thống trị chính trường nước này trong nhiều năm. Sau khi ông Rodrigo kết thúc nhiệm kỳ, bà Sara ra tranh cử rồi rời cuộc đua để ủng hộ ông Marcos.

Ông Marcos đắc cử tháng 5/2022, còn bà Sara được bầu làm phó tổng thống. Ở Philippines, phó tổng thống được bầu riêng biệt với tổng thống và không có nhiệm vụ chính thức.

Quan hệ giữa hai gia tộc rạn nứt từ năm 2023 do bất đồng trong nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại. Bà Sara cáo buộc ông Marcos tham nhũng, không giữ lời hứa khi hai bên liên minh tranh cử. Bà đã rút khỏi nội các Philippines hồi tháng 6/2024, nhưng vẫn giữ chức phó tổng thống.

Kể từ tháng 12/2024, Hạ viện Philippines đã nhiều lần đề xuất luận tội bà Sara, với các cáo buộc tham nhũng, nhận hối lộ, phản bội niềm tin của công chúng và nhiều tội danh khác. Phó tổng thống Sara bác bỏ các cáo buộc, cho rằng nỗ lực luận tội bà mang động cơ chính trị.

Nếu bị kết tội ở Thượng viện, bà sẽ bị phế truất và bị cấm vĩnh viễn làm việc trong chính phủ.

Chính quyền ông Marcos đã hợp tác với Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) để bắt ông Duterte tại sân bay quốc tế Manila hồi tháng 3/2025. Ông Duterte sau đó bị đưa đến The Hague để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến cuộc chiến chống ma túy trong thời kỳ ông nắm quyền. Bà Sarah tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng để buộc ICC trả tự do cho bố mình.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)