Con gái Nicole Kidman catwalk cho show Dior

ParisSunday Rose, con gái 17 tuổi của Nicole Kidman, trình diễn cho show Xuân Hè 2026 của Dior.

Trong show đầu tiên của giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson dành cho Dior hôm 1/10, Sunday mặc áo cổ lọ màu xám, thắt nơ đen, kết hợp quần ống rộng. Theo Pagesix, cô sải bước mạnh mẽ, không thua kém những người mẫu chuyên nghiệp lâu năm. Trên mạng xã hội X, nhiều khán giả cũng khen cô catwalk đẹp, gương mặt phù hợp làm mẫu thời trang. Ở hậu trường, cô nói cảm thấy tự tin, sẵn sàng thể hiện bản thân nhiều hơn.

Show Dior Xuân Hè 2026 Sunday Rose catwalk trong show Dior Xuân Hè 2026 (phút thứ 1:03). Video: Fashion Feed

Hai tháng trước, Sunday lần đầu được mời làm gương mặt trang bìa của tạp chí Nylon với tư cách là It girl thế hệ mới. Ngoài Dior, cô còn trình diễn cho show Xuân Hè và Thu Đông 2025 của Miu Miu. Trên TikTok, người mẫu cho biết học hỏi được nhiều điều từ lời khuyên của Miuccia Prada - giám đốc sáng tạo hãng Prada. "Cô Prada đã bảo tôi bước những bước dài hơn khi catwalk vì trông thanh lịch hơn. Hơn nữa, đi nhanh hơn một chút trông đẹp hơn nhiều".

Minh tinh Nicole Kidman từng nói trên E! cô "vô cùng tự hào và ủng hộ" con gái trong sự nghiệp. "Tôi luôn ở bên con bé. Chỉ là một người mẹ mà thôi. Tôi đang cố gắng cho cô ấy thế giới riêng, không áp đặt theo bất kỳ cách nào", cô nói.

Sunday Rose được nhận xét là người mẫu tiềm năng trong tương lai. Ảnh: WWD

Nhạc sĩ Keith Urban cũng ủng hộ và theo sát sự phát triển của con. Anh nói với People: "Tôi nghĩ sự cân bằng là chìa khóa. Giữ cho con bé tập trung vào việc học, nề nếp và mọi thứ đều cân bằng đúng chỗ là điều quan trọng".

Sunday sinh năm 2008 tại Nashville, tên đầy đủ là Sunday Rose Kidman Urban, con gái lớn của Kidman và Urban. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu bằng việc trình diễn tại show diễn Miu Miu ở Paris Fashion Week tháng 10/2024.

Sunday trong show Thu Đông 2025 của Miu Miu. Ảnh: Fashion Sizzel

Sunday Rose tiếp xúc ngành thời trang từ sớm nhờ thường theo mẹ đến các buổi chụp ảnh, quan sát công việc hậu cần. Cô được làng mốt chú ý, nhận những hợp đồng quảng cáo đắt giá, trong đó có chiến dịch quảng bá đồng hồ Omega.

Ngoài nghề mẫu, cô dự định nối gót mẹ, theo học ngành sản xuất phim. Theo Nylon, Sunday thích nghề này từ năm 5 tuổi sau khi được truyền cảm hứng bởi nhiều tác phẩm, trong đó có Parasite. Cô từng đóng vai khách mời trong hai series có mẹ đóng chính - Big Little Lies và The Undoing.

Họa Mi (theo Pagesix)