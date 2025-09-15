Con gái ngoan bỗng bất thường khi tham gia hội nhóm lạ

Từ những biểu hiện lạ trên, vợ chồng tôi theo dõi và phát hiện con theo một hội nhóm lạ, nên vô cùng sốc.

Gia đình tôi đang gặp một vấn đề vô cùng rắc rối, rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý báo cùng các bạn độc giả. Con gái tôi sinh năm 2006, đang học tại một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết thúc năm nhất, điểm của cháu đạt loại giỏi. Từ nhỏ cháu đã là một đứa trẻ ngoan, chăm học.

Trong thời gian nghỉ hè ở nhà, cháu có nhiều biểu hiện lạ: không thắp hương gia tiên, không ăn đồ cúng, đỉnh điểm là khi ông ngoại mất cháu không nhìn mặt, không rơi nước mắt dù ông mất khá đột ngột. Lúc còn sống, con là đứa cháu ông yêu quý nhất, cũng rất hiếu thảo với ông, hay gần gũi và tâm sự trò chuyện với ông. Từ những biểu hiện lạ trên, vợ chồng tôi theo dõi và phát hiện con theo một hội nhóm tà đạo, vô cùng sốc.

Cả gia đình ngồi lại nói chuyện với con như những người bạn, giải thích cho con hiểu những việc làm xấu của hội này, đưa ra rất nhiều dẫn chứng lấy từ những nguồn uy tín, rằng đây là hội chuyên lừa đảo, bị coi là tà đạo, đã bị cấm hoạt động. Con vẫn không tin. Có lúc giận con, tôi đã nói: "Cầm đầu bọn này là một người phụ nữ nước ngoài chuyên lừa đảo", lúc đấy con tỏ thái độ, ý nói mẹ không được xúc phạm. Nghĩ mà đau lòng.

Hội này bắt mọi người tham gia tự nguyện nộp 10% thu nhập, mỗi lần bố mẹ hay người thân cho tiền con đều nộp cho bọn chúng. Đặc biệt bọn này còn xuyên tạc, tiêm nhiễm vào đầu con tôi những điều vô lý, khiến con mê muội. Gia đình tôi không theo tôn giáo nào nhưng có truyền thống, luôn giáo dục cho các con về lòng yêu nước, về những hy sinh của các thế hệ cha ông. Vậy mà khi tranh luận, con phản bác lại tất cả những gì chúng tôi nói. Còn nhiều điều vô lý nữa tôi không thể kể hết ra ở đây.

Sau nhiều ngày thuyết phục, con tôi cũng đồng ý không theo hội này nữa. Thế nhưng nhà tôi ở tỉnh khác, còn con học trên Hà Nội, chúng tôi không thể nghỉ việc để theo sát con được. Một khi hội này còn tồn tại thì chúng tôi không thể yên tâm, sợ một lúc nào đó con lại bị rủ rê.

Điều tôi lo ngại nhất là con bảo ở trường có nhiều bạn theo. Dù con không theo hội này nữa nhưng tư tưởng vẫn tin vào những gì chúng nói. Con tôi bảo là được một chị khóa trên rủ vào. Không biết tương lai của những bạn sinh viên này sẽ ra sao khi bị bọn này tiêm nhiễm những điều trên vào đầu. Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn để tìm ra cách loại bỏ những suy nghĩ lệch lạc bọn chúng đã nhồi nhét vào đầu con tôi. Chân thành cảm ơn.

