Con gái Lý Tiểu Long: 'Cha chưa bao giờ rời xa'

Lý Hương Hưng, con gái huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long, cho biết triết lý sống của cha giúp bà vượt qua đau khổ của cuộc đời.

Theo St Headline, nhà sản xuất phim Hương Ngưng (Shannon Lee) và con gái Wren Keasler từ Mỹ tới Hong Kong (Trung Quốc) dự các sự kiện kỷ niệm 85 năm ngày sinh Lý Tiểu Long (27/11/1940-27/11/2025). Cha qua đời 52 năm nhưng với Lý Hương Ngưng, ông chưa bao giờ rời xa. Những câu nói, tư tưởng của Lý Tiểu Long không ngừng dưỡng dục, chỉ dẫn bà trong cuộc đời.

Lý Hương Ngưng hiện tại và thời thơ ấu, trong vòng tay cha. Ảnh: St Headline

Nhà sản xuất từng phát hành cuốn sách Be Water, My Friend (Hãy như nước, anh bạn) - tên đặt theo câu nói nổi tiếng của Lý Tiểu Long, nêu những hiểu biết của cô về tinh thần và trí tuệ của tài tử. Một trong câu nói ảnh hưởng sâu sắc nhất tới Lý Hương Ngưng là "Now I see that I will never find the light unless, like the candle, I am my own fuel, consuming myself" (Bây giờ tôi biết tôi sẽ không bao giờ tìm thấy ánh sáng, trừ khi, như ngọn nến, tôi là nhiên liệu của chính mình, thắp sáng chính mình).

Lý Hương Ngưng ngẫm nghĩ về câu nói trên khi cô cảm thấy cuộc sống khó khăn vì anh trai Lý Quốc Hào qua đời (1993). "Tôi hiểu ra nếu muốn tâm trạng khá hơn, tôi cần tìm ra sức mạnh nội tại của bản thân để khắc phục cơn đau, chữa trị cho vết thương của mình", Lý Hương Ngưng nói. Tình thương, năng lượng, sự tồn tại của cha trong tim làm cô cảm thấy an toàn.

Lý Tiểu Long trong "Tinh Võ Môn" Lý Tiểu Long và tài tử Nhật Bản Chikara Hashimoto trong "Tinh Võ Môn". Video: Golden Harvest

Trong tâm trí Hương Ngưng, hình ảnh cha mãi mãi ghim ở giai đoạn ông trẻ trung, sung sức nhất, cô không thể mường tượng cha 85 tuổi trông như thế nào. Vì ảnh hưởng từ cha, Lý Hương Ngưng học võ và từng tham gia một số phim võ thuật. Tự thân trải nghiệm công việc bố từng làm, cô mới hiểu ông "lợi hại" đến mức nào.

Con gái cô - Wren Keasler - xem hết phim ông ngoại từng đóng, thấy võ thuật thú vị nhưng cô không hứng thú học võ vì thích ngành y. Wren Keasler muốn phát triển lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho cộng đồng.

Lý Hương Ngưng và con gái. Ảnh: St Headline

Lý Tiểu Long (Bruce Lee, 1940-1973), tên thật Lý Chấn Phiên, sinh ở Mỹ, thời thơ ấu sống ở Hong Kong. Năm 13 tuổi, ông theo sư phụ Diệp Vấn học Vịnh Xuân quyền, sau đó luyện Hồng quyền, Thiếu Lâm quyền, Tiết quyền, Bạch Hạc quyền... cùng các môn võ thuật của phương Tây. Đầu thập niên 1970, Lý Tiểu Long làm mưa làm gió phòng vé với nhiều tác phẩm như Đường Sơn đại huynh, Tinh Võ Môn, Mãnh long quá giang, Trò chơi tử thần, Long tranh hổ đấu. Theo Xinhua, Lý Tiểu Long làm thay đổi diện mạo phim võ thuật Hoa ngữ, mở đường cho sự tiến quân của người Hoa vào Hollywood.

Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp với hàng loạt kế hoạch điện ảnh quy mô lớn, ngày 20/7/1973, Lý Tiểu Long đột ngột qua đời ở Hong Kong, khi chưa đầy 33 tuổi, tài tử được an táng ở Seattle, Mỹ. Năm 1999, tạp chí Time xếp Lý Tiểu Long vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới trong thế kỷ 20.

Như Anh (theo St Headline)