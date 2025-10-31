Con gái kiện bố, đòi bán nhà để đi du học

Trung QuốcĐược bố mẹ cho đứng tên căn hộ 80 m2 từ năm 6 tuổi, giờ Tiểu Mỹ muốn bán để có tiền đi du học nên yêu cầu người cha đau ốm phải dọn ra khỏi nhà.

Năm 2008, bố mẹ Tiểu Mỹ mua một căn hộ rộng hơn 80 m2, hai năm sau đăng ký dưới tên con gái mới 6 tuổi. Năm 2013, bố mẹ Tiểu Mỹ ly hôn do mâu thuẫn tình cảm, nhưng căn hộ 80 m2 này không được coi là tài sản chung để phân chia. Tiểu Mỹ sống với mẹ ở nơi khác, từ năm 12 tuổi, cô ít khi gặp bố.

Nhiều năm trôi qua, Tiểu Mỹ hiện là du học sinh sắp tốt nghiệp đại học và muốn học lên cao hơn. Do áp lực kinh tế của gia đình khá lớn, cô nảy ý định bán căn hộ đứng tên mình. Tuy nhiên, bố và bác gái ruột của Tiểu Mỹ vẫn luôn sống tại đó. Mẹ cô đã nhiều lần thương lượng với hai người về việc dọn đi nhưng không thành công.

Tiểu Mỹ đệ đơn kiện bố và bác ra tòa, cho rằng bản thân đang đi học ở nước ngoài, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, cần bán nhà gấp để có tiền. Theo Tiểu Mỹ, bố hoàn toàn có thể mua hoặc thuê chỗ ở khác nhưng vẫn không chịu dọn đi, vì vậy cô yêu cầu bố và bác trả lại căn hộ liên quan.

Người bác cho rằng Tiểu Mỹ đã kiện sai người, vì bà không hề chiếm dụng căn hộ, người thực sự đang sống trong căn hộ đó là bố Tiểu Mỹ. Bố Tiểu Mỹ bị bệnh nặng từ nhiều năm trước, về cơ bản không thể tự lo liệu sinh hoạt. Bà thỉnh thoảng sẽ đến ở tại căn hộ để tiện chăm sóc em trai, sau đó lại về quê để chăm sóc cha mẹ già.

Bố Tiểu Mỹ cho biết dù căn hộ được đăng ký dưới tên con gái khi còn nhỏ, nhưng do ông bỏ tiền mua, ban đầu để ông bà nội Tiểu Mỹ ở. Năm 2010, ông đột ngột bị nhồi máu não. Sau ca phẫu thuật mở hộp sọ, ông thường xuyên phải đi lại giữa Bắc Kinh, Quảng Châu, Chu Hải và quê nhà để điều trị nội trú. Năm 2012, ông được xác định là bị "giảm cơ lực chi trên và chi dưới bên trái xuống cấp độ 0 do tổn thương sọ não nghiêm trọng, được xếp vào thương tật cấp độ hai".

Do ông bệnh liệt giường, chị gái phải đến ở cùng để chăm sóc. Hiện tại, ông không có tài sản nào khác, cũng không có khả năng mua hoặc thuê nhà, nếu dọn ra ngoài sẽ không có nơi nào để ở.

Sau khi thẩm tra, tòa án nhận định căn hộ liên quan được bố mẹ Tiểu Mỹ chi trả và đăng ký dưới tên Tiểu Mỹ. Cô có được quyền sở hữu tài sản hoàn toàn dựa trên mối quan hệ đặc biệt giữa cha mẹ và con cái. Hiện tại, việc Tiểu Mỹ chỉ dựa vào việc căn hộ đăng ký dưới tên mình để kiện yêu cầu bố dọn đi là không phù hợp với nguyên tắc cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ.

Là con gái, Tiểu Mỹ có nghĩa vụ phụng dưỡng và giúp đỡ bố, nhất là khi ông mắc bệnh nặng cần được điều trị, chăm sóc. Bố Tiểu Mỹ luôn cư trú trong căn hộ đang tranh chấp, không còn chỗ ở khác, việc Tiểu Mỹ chỉ lấy lý do cần tiền đi du học để yêu cầu bố dọn ra khỏi nhà là làm trái với nghĩa vụ "kính già yêu trẻ", đi ngược trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục.

Tiểu Mỹ thừa nhận hiếm khi gặp bố, trong khi bác gái của Tiểu Mỹ luôn chăm sóc em trai - là hành vi thể hiện tình cảm tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình, không có gì sai trái về mặt pháp luật hay đạo lý, cũng không có ý định chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/10, TAND quận Hương Châu, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông ra phán quyết bác bỏ yêu cầu trong đơn kiện của Tiểu Mỹ, dựa trên nguyên tắc "không được vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục khi thực hiện quyền sở hữu tài sản", đồng thời nhấn mạnh lòng hiếu thảo là "giới hạn đạo đức cần phải có".

Sau phán quyết, người bác gái gửi thư cảm ơn tòa án đã cho phép bố Tiểu Mỹ được tiếp tục sống những năm tháng cuối đời trong căn hộ.

Tuệ Anh (theo Yangcheng Evening News, Southern Metropolis Daily)