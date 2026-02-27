Con gái khuyên ông Thaksin thôi làm chính trị

Bà Paetongtarn, con gái ông Thaksin, khuyên bố dừng hoạt động chính trị, sau khi ông được xác nhận đủ điều kiện ra tù trước thời hạn.

Cục Cải huấn Thái Lan ngày 26/2 xác nhận ông Thaksin Shinawatra sẽ đủ điều kiện được ân xá vào tháng 5, thời điểm cựu thủ tướng Thái Lan chấp hành được 2/3 án tù một năm.

Trả lời câu hỏi liệu ông Thaksin có thôi làm chính trị sau khi được tha tù hay không, bà Paetongtarn Shinawatra, con gái ông Thaksin, nói bố mình "nhiều khả năng sẽ rút khỏi chính trường" khi được phóng thích.

"Ông ấy đã ở tù 6 tháng. Ông ấy nên dừng lại. Khó có khả năng ông ấy sẽ không dừng các hoạt động chính trị", bà Paetongtarn, cũng từng giữ chức thủ tướng, phát biểu hôm nay sau khi rời Nhà tù Trung ương Klong Prem, nơi ông Thaksin bị giam.

Cựu thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (trái) và bố là ông Thaksin tại Tòa án Tối cao ở Bangkok, ngày 9/9/2025. Ảnh: AFP

Ông Thaksin về nước năm 2023 sau hơn 15 năm sống lưu vong, rồi bị tuyên án 8 năm tù do tội lạm quyền trong thời gian tại chức, sau đó được giảm còn một năm nhờ lệnh ân xá hoàng gia.

Ông Thaksin bị giam tại nhà tù Klong Prem từ ngày 22/8/2023, nhưng ngay sau đó được đưa đến Bệnh viện Cảnh sát với lý do sức khỏe. Tòa án Tối cao Thái Lan năm ngoái ra phán quyết không công nhận thời gian ông điều trị tại bệnh viện từ năm 2023 đến năm 2024 là thời gian chấp hành án và yêu cầu ông quay lại nhà tù từ ngày 9/9/2025.

Theo luật pháp Thái Lan, phạm nhân chấp hành đủ 2/3 thời hạn tù có thể nộp đơn xin tha tù trước thời hạn, tùy theo xem xét, phê duyệt của các hội đồng nhà tù, Cục Cải huấn và Bộ Tư pháp.

Cục Cải huấn cho biết hội đồng nhà tù chưa chốt danh sách phạm nhân đủ điều kiện. Danh sách này thường được lập trước từ một đến hai tháng. Cục ước tính có dưới 500 phạm nhân tại nhà tù này đủ điều kiện được ân xá.

Dù bị giam, ông Thaksin và gia tộc Shinawatra được cho là vẫn có ảnh hưởng lớn trên chính trường Thái Lan. Tuy nhiên, quyền lực chính trị của gia tộc Shinawatra đã suy yếu đáng kể sau khi bà Paetongtarn bị Tòa Hiến pháp Thái Lan phế truất hồi tháng 8/2025 vì vi phạm đạo đức công vụ, liên quan cuộc gọi với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Trong cuộc gọi trước đó hai tháng, bà Paetongtarn gọi ông Hun Sen là "chú" và mô tả Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan là "thuộc phe đối lập". Các nghị sĩ bảo thủ Thái Lan cáo buộc Thủ tướng "nhún mình" trước Campuchia, không bảo vệ Thái Lan giữa lúc hai nước căng thẳng do tranh chấp biên giới, làm ảnh hưởng đến danh tiếng quân đội, vi phạm các điều khoản hiến pháp yêu cầu thủ tướng và các bộ trưởng phải chính trực, đáp ứng tiêu chuẩn đạo đức công vụ.

Bà Paetongtarn khẳng định không có mục đích cá nhân trong cuộc gọi đó, mà vì "lợi ích của đất nước, mạng sống của người dân, bao gồm cả thường dân và binh sĩ".

Đức Trung (Theo Bangkok Post, Nation, Thai Rath)