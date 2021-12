Con gái 'Kẻ hủy diệt' mang thai

MỹCây viết Katherine - con gái tài tử Arnold Schwarzenegger - mang thai con thứ hai với tài tử Chris Pratt.

Ngày 16/12, các nguồn tin thân cận của cặp sao xác nhận với tờ People, cho biết Katherine giấu việc mang thai suốt thời gian qua. Trước đó, người hâm mộ đồn đoán nữ nhà văn có bầu khi cô thường xuyên mặc quần áo rộng, che bụng.

Chris Pratt (trái) đăng ảnh chúc mừng sinh nhật vợ hôm 13/12. Ảnh: Chris Pratt Instagram

Em bé sẽ là con thứ hai của Katherine và con thứ ba của Chris Pratt. Vợ chồng tài tử Guardians of the Galaxy đón con gái Lyla hồi tháng 8/2020. Anh có thêm một con trai tám tuổi Jack với vợ cũ Anna Faris.

Katherine sinh năm 1989, là con gái của diễn viên kiêm chính trị gia Arnold Schwarzenegger. Katherine đam mê viết sách. Tác phẩm nổi tiếng nhất là I Just Graduated... Now What? - nêu bài học từ trải nghiệm của cô sau khi tốt nghiệp đại học.

Chris Pratt sinh năm 1979, là diễn viên nổi tiếng khi tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel và loạt phim Jurassic World. Tài tử từng có hôn nhân chín năm với diễn viên Anna Faris. Họ ly thân năm 2017 và hoàn tất thủ tục ly dị năm 2018. Sau khi chia tay, bộ đôi được cho là vẫn giữ quan hệ tốt, sống cách nhau không quá 8 km cho đến khi con trai lên lớp sáu, chia sẻ quyền nuôi con.

Chris Pratt và Katherine Schwarzenegger trên thảm đỏ Avengers Endgame Chris Pratt và Katherine Schwarzenegger trên thảm đỏ "Avengers: Endgame". Video: Maximotv

Phương Mai (theo People)