Con gái Johnny Depp đón tuổi 23

Theo People, ngày 30/5, Lily-Rose Depp đăng loạt ảnh tiệc ăn mừng lên trang cá nhân, cho biết được đi ăn kem và nhận hoa từ mọi người. Diễn viên mặc một chiếc váy hồng có dòng chữ "Sinh nhật công chúa". Con gái Johnny Depp hiện tập trung cho series The Idol do ca sĩ The Weeknd sản xuất.

Con gái Johnny Depp đăng ảnh trong tiệc sinh nhật tuổi 23. Ảnh: Lily-Rose Depp Instagram

Tiệc sinh nhật của Lily-Rose diễn ra khi cha cô hầu tòa tại Fairfax (Mỹ) trong vụ kiện vợ cũ Amber Heard tội phỉ báng. Bồi thẩm đoàn dự kiến ra phán quyết vào ngày 31/5 (giờ địa phương). Trước đó, Lily-Rose từng bị nhiều người hâm mộ của Johnny Depp chỉ trích vì không lên tiếng hoặc bênh vực cha. Tuy nhiên, cô lựa chọn im lặng và không phản hồi ý kiến của người hâm mộ.

Trong phiên đối tụng đầu tháng 5, Amber Heard nhiều lần nhắc tên con gái Depp trong lời khai. Cô kể từng bị tài tử đánh khi đi du lịch cùng Lily-Rose. Johnny từng tiết lộ con gái không hòa hợp Heard. Lily-Rose từ chối đến đám cưới của hai người năm 2015 vì lý do này.

Lily-Rose Depp sinh năm 1999, là con gái của tài tử Johnny Depp và người mẫu Pháp Vanessa Paradis. Cô gia nhập làng giải trí với tư cách người mẫu và bắt đầu đóng phim năm 2014. Diễn viên từng hẹn hò tài tử Timothée Chalamet từ năm 2018 đến 2020 và đóng chung một số dự án điện ảnh.

Lily-Rose Depp và Timothée Chalamet ở Venice 2019 (nguồn AP) Lily-Rose Depp tại Liên hoan phim Venice 2019. Video: AP

Phương Mai (theo People)