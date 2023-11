Con gái học lớp ba bị anh hàng xóm quấy rối

Đã hai đêm nay tôi mất ngủ, suy nghĩ mãi chuyện vừa xảy ra, không biết cách xử lý của mình có ổn không với chuyện của con gái.

Tôi là giáo viên cấp ba, chồng đi làm ăn xa, tôi ở nhà cùng hai con gái. Bé đầu học lớp ba, bé sau bốn tuổi, hai con đều ngoan ngoãn nên tôi đỡ phần vất vả. Bé đầu học tốt, có ý thức tự giác, biết giúp mẹ chăm em, làm một số việc vặt. Tôi dạy cháu có phần nghiêm khắc nhưng cũng tâm sự nhiều. Hàng xóm nhà tôi có hai con, con trai học lớp tám và con gái học lớp sáu. Xóm đông trẻ con nên tụi nhỏ chơi rất thân thiết. Bé lớn nhà tôi sau khi học bài hay làm việc của cháu xong, thường xin mẹ cho sang nhà anh chị chơi. Tôi không ngờ lại có chuyện với con.

Hôm trước, bé nhà tôi đang học bài, cháu trai hàng xóm sang chơi (cháu lớp tám nhưng rất cao lớn), cháu bảo sẽ chỉ cho con gái tôi học bài. Tôi cho cháu ngồi đó nhưng vẫn để ý. Khoảng năm phút sau, tôi thấy cửa phòng đóng nên gõ cửa và tìm cách nói cháu về. Đoán là có chuyện, tôi hỏi con mình là tụi con đóng cửa làm gì. Ban đầu con không chịu nói, sau khi mẹ tâm sự, hứa không la mắng, cháu bắt đầu kể. Cháu chỉ dặn tôi đừng nói lại với mẹ của anh, đừng mách anh. Tôi đồng ý.

Bé bảo anh đóng cửa và hôn vào môi con. Tôi quá sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh, động viên con kể tiếp. Bé sợ, bắt đầu khóc. Tôi nói nếu con không nói được thì có thể viết ra giấy cho mẹ. Hóa ra, đây không phải lần đầu, trước đây đã từng xảy ra chuyện tương tự.

Quá hoảng sợ, tôi nhắn tin cho mẹ cháu để mẹ cháu nói chuyện trước, xong tôi mới qua nhà. Khi tôi qua, thấy chị ấy đang la và đánh cháu. Tôi xin phép nói chuyện, bảo cháu: "Cô không làm gì con cả. Giờ con lấy giấy, viết ra cho cô xem bao nhiêu lần, con làm gì em. Nếu con nói dối, cô sẽ báo công an và gửi hai đứa cho công an làm việc", xong tôi đi về. Một lát sau, thấy cháu cầm giấy qua. Tôi phân tích cho cháu, việc cháu làm là không được, sai, không được phép. Cháu lớp tám, nếu báo lên công an, có thể cháu sẽ bị mời lên làm việc. Tôi nói là trong phòng nhà tôi có đặt camera, quay lại hết rồi, cháu hứa không tái phạm. Tôi cũng nói điều này với bố mẹ cháu.

Về phần con mình, tôi hỏi sao con không phản kháng hoặc gọi người lớn, nói với mẹ. Cháu vừa khóc vừa bảo sợ anh đánh, sợ không ai tin con. Nghe con nói mà tôi thắt ruột gan. Tôi phân tích, chỉ cho con cách phản kháng nếu anh đó hoặc bạn nào bất kỳ có hành vi tương tự. Đặc biệt, phải biết nói với mẹ hay với người lớn, không sợ anh đánh. Còn nếu con cũng đồng tình với hành động đó, hoặc không báo mẹ, mẹ sẽ báo công an như anh kia luôn. Con hứa sẽ nghe lời mẹ.

Đã hai ngày qua, tôi suy nghĩ mãi, vừa thương con vừa tự trách mình không để ý nhiều đến con, quá tin vào con trẻ. Thân là giáo viên, đi dạy học sinh, dạy kiến thức, dạy cả kỹ năng mà con mình không bày được tới nơi tới chốn. Liệu cách tôi xử lý có hơi quá với cháu hàng xóm không? Có làm cháu xấu hổ không? Riêng chuyện này, chỉ có mẹ con tôi và nhà hàng xóm đó biết. Rất mong sự chia sẻ của quý độc giả. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ngân Hà

