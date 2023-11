Con gái Elvis Presley từng chỉ trích kịch bản phim về cha

Trước khi qua đời, con gái Elvis Presley - Lisa Marie - cho rằng đạo diễn Sofia Coppola bôi nhọ hình tượng cha mình trong kịch bản "Priscilla".

Hôm 2/11, trang Variety công bố một số phần trong email trao đổi giữa Lisa Marie và Sofia Coppola, vài tuần trước khi phim bấm máy hồi tháng 9/2022. "Trong kịch bản, cha tôi bị coi là một kẻ săn mồi. Là con ruột của ông, tôi không thấy hình dáng của cha trong số các nhân vật. Tôi không cảm nhận được góc nhìn của mẹ tôi đối với cha. Tôi nghĩ cô có góc nhìn đầy thù hận và khinh thường với Elvis nhưng không hiểu tại sao?", Lisa Marie viết.

Teaser Priscilla Teaser phim "Priscilla". Video: A24

Nghệ sĩ yêu cầu đạo diễn không làm căng thẳng mối quan hệ giữa cô và mẹ, Priscilla Presley, nhân vật chính trong phim. Theo ET, Lisa Marie và mẹ mâu thuẫn trong nhiều năm, nhất là trong những năm cuối đời của cô. Lisa cũng muốn đạo diễn Sofia phải xem xét kỹ lưỡng việc khai thác cuộc sống những người cháu của Elvis, gồm con trai cô, Benjamin Keough, qua đời năm 2020.

Sau khi nhận được tin nhắn, Sofia gửi kế hoạch thực hiện phim, viết: "Khi cô xem tác phẩm trên màn ảnh rộng, hy vọng cô hiểu tôi rất quan tâm đến việc tôn vinh mẹ cô, đồng thời tôi muốn truyền tải sự nhạy cảm và phức tạp của Elvis".

Nguồn tin thân cận của Variety cho biết Lisa Marie xem kịch bản ban đầu của dự án, còn bản thảo cuối bị cắt bớt khoảng 10 trang, khởi quay vào ngày 24/10/2022.

Trái ngược cảm xúc của Lisa Marie, bà Priscilla Presley nói xúc động khi xem tác phẩm về tình yêu và cuộc đời mình, trong bài phát biểu kết thúc phim hồi tháng 9 ở Italy. Doanh nhân 78 tuổi nhiều lần khen khả năng chỉ đạo của Sofia, nói giúp đỡ đạo diễn hết mức có thể.

Lisa Marie Presley sinh năm 1968, là con gái duy nhất của "ông hoàng nhạc rock & roll" - Elvis Presley. Hôm 12/1, nghệ sĩ qua đời sau khi bị ngưng tim đột ngột.

Sinh thời, cô sở hữu dinh thự Memphis, bang Tennessee, nơi cha cô từng sống. Lisa nối nghiệp cha và từng phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc thuộc các thể loại như rock, country.

Cô từng kết hôn bốn lần, lần lượt với nhạc sĩ Danny Keough, ca sĩ Michael Jackson, diễn viên Nicolas Cage và nhà sản xuất âm nhạc Michael Lockwood. Cô có bốn con, trong đó con gái Riley Keough nối nghiệp mẹ trong làng giải trí, đóng nhiều bom tấn Hollywood và làm mẫu thời trang.

Lisa Marie Presley trong một sự kiện hồi năm 2015. Ảnh: AFP

Priscilla dựa trên sách Elvis and Me, xoay quanh cuộc đời và tình yêu của Priscilla Presley. Phim theo chân Priscilla từ những năm đầu quen biết Elvis ở Đức, đến lúc chuyển về sống cùng danh ca tại biệt thự Graceland (Memphis, bang Tennessee). Hai người trải qua cuộc hôn nhân nhiều đau khổ, do Elvis Presley dành phần lớn thời gian lưu diễn thế giới, đồng thời lạm dụng chất kích thích.

Tác phẩm tranh giải Sư Tử Vàng Liên hoan phim Venice 2023 được giới chuyên môn khen ngợi. Cây bút Owen Gleiberman của Variety nói nhiều chi tiết trong phim "chân thực một cách hoàn hảo", diễn xuất của hai diễn viên chính khiến tác phẩm trở nên gay cấn. Rolling Stone nhận định tác phẩm là hành trình đầy cảm xúc, mô tả những góc khuất của người nổi tiếng. Phim giúp Cailee Spaeny (vai Priscilla Presley) nhận cúp Volpi cho Nữ chính xuất sắc.

Quế Chi (theo Variety)