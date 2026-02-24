Harper - con út của David Beckham và nhà thiết kế Victoria - trượt tuyết như dân chuyên nghiệp trong chuyến du lịch ở Pháp cùng bố.

Con gái David Beckham trổ tài trượt tuyết Harper trượt tuyết dưới sự cổ vũ của bố. Video: Instagram/ David Beckham

Trên Instagram ngày 23/2, David Beckham đăng loạt ảnh trong chuyến đi gần đây cùng con gái 15 tuổi, gắn thẻ tài khoản để chế độ riêng tư của Harper. Theo Hello Magazine, cả hai đi chơi tại khu nghỉ dưỡng Courchevel trên dãy núi Alps, Pháp. Trang tin nhận xét Harper trượt tuyết như dân chuyên nghiệp trong một số video do bố ghi hình.

David Beckham, 51 tuổi, chụp hình cùng con gái trên núi tuyết. Ảnh: Instagram/ David Beckham

Beckham cũng khoe ảnh chụp bố con dùng bữa tại nhà hàng ở khu resort. Dưới bài đăng, anh viết: "Việc tạo dựng nhiều kỷ niệm cùng các con luôn là điều quan trọng, dù là với tất cả bọn trẻ hay riêng từng đứa một. Vì thế, tôi và Harper có thêm vài kỷ niệm trong tuần này. Yêu con, quý cô xinh đẹp của bố".

Nội dung hiện thu hút hơn 600.000 lượt thích, nhiều bình luận ngưỡng mộ tình cảm của cựu danh thủ và con gái. Vài người cho rằng Harper sẽ nhớ khoảng thời gian bên bố, khen Beckham là người cha tuyệt vời. Một số tài khoản ấn tượng khả năng chơi thể thao của cô bé, nhận xét Harper như bản sao của David Beckham thời trẻ khi còn thi đấu.

Hai bố con dùng bữa tại một nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Instagram/ David Beckham

Harper Beckham sinh năm 2011, tên đầy đủ là Harper Seven Beckham. Trên Facebook, David Beckham từng giải thích "Harper" là tên do Victoria chọn vì vợ anh thích tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Harper Lee. "Seven" là số bảy đại diện số áo của cựu danh thủ khi anh còn chơi cho đội Manchester United. Đây cũng là con số tượng trưng những điều tốt đẹp, mang điềm lành trong nhiều nền văn hóa.

Theo People, Harper đam mê bóng đá, theo chân bố ra sân bóng từ năm ba tuổi. Cô bé cũng thích các hoạt động ngoài trời, thường chạy nhảy khắp vườn nhà cùng ba anh lớn - Brooklyn, hiện 27 tuổi, Romeo, 24 tuổi, và Cruz, 21 tuổi. Ngoài thể thao, Harper yêu thích mỹ phẩm giống mẹ. Trên The Times năm 2023, Victoria cho biết con gái biết đánh nền, đánh phấn khối tự nhiên, hay trang điểm cho bố để luyện tập tay nghề.

Hiện gia đình Beckham mâu thuẫn với con trai cả. Tháng 1, Brooklyn gây sốc khi công khai chỉ trích bố mẹ "cố kiểm soát" cuộc đời anh, "tung vô số lời dối trá với truyền thông", "phá hoại chuyện tình cảm của vợ chồng con trai". Anh cũng tuyên bố không muốn hàn gắn gia đình, chỉ muốn sống yên bình, riêng tư với vợ - diễn viên Nicola Peltz.

Phương Thảo (theo Hello Magazine)