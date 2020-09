Con gái đánh đập mẹ già

Long AnNgười phụ nữ 56 tuổi khai vì bực tức mẹ già 88 tuổi không chia tài sản, lại bắt bà phải nuôi, nên đã đánh, chửi mắng.

Ngày 8/9, ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước (Long An) cho biết đã chỉ đạo công an mời bà Nguyễn Thị Hoa tại xã Long Hòa lên làm rõ việc hành hạ mẹ già.

Trước đó, video dài gần 7 phút ghi lại cảnh bà Hoa liên tục chửi bới, dùng chổi đánh vào mặt, đầu bà cụ. Bà ta sau đó còn xúc rác đổ lên người và xé áo cụ. Bị đánh, chửi nhưng cụ bà chỉ biết ngồi im trên giường.

Hình ảnh cụ bà bị con gái đánh xuất hiện trên mạng xã hội sáng 7/9. Ảnh: Cắt từ video.

Xác minh bước đầu của cơ quan chức năng, sự việc xảy ra hồi tháng 11 năm ngoái, hiện bà cụ đã mất khoảng một tuần. Người quay video là con gái bà Hoa, 32 tuổi.

"Do xảy ra bất hòa với mẹ, nên thay vì can ngăn mẹ đánh bà ngoại, cô gái đã quay lại sự việc và phát tán", nguồn tin từ công an huyện cho hay.

Ngày 2/9, cụ bà mất, anh họ bà Hoa đến dự tang lễ. Ông được con gái bà Hoa kể lại việc bà ngoại bị mẹ đánh đập, chửi mắng. Hai hôm trước ông này đã chia sẻ video do cô gái gửi lên mạng xã hội.

Bà Nguyễn Thụy Thắm, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An cho biết, gia đình này gồm cụ bà, con gái và hai cháu từ nơi khác dọn về đây ở 5-6 năm. Bà Hoa làm nghề nội trợ, tính khí nóng nảy, gia đình thường xuyên cãi vã nên hàng xóm ít qua lại.

"Trước đó, hội phụ nữ ở địa phương đã nhiều lần đến nhà nói chuyện, vận động tham gia vào công tác hội nhưng đều thất bại", bà Thắm nói.

Qua làm việc với chính quyền địa phương, bước đầu bà Hoa thừa nhận, do bực tức việc mẹ không để lại tài sản, khi già lại chỉ có mình bà nuôi dưỡng nên "mới có hành động đánh, mắng chửi cụ".

Nam An