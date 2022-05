Con gái Cindy Crawford hôn bạn trai trên thảm đỏ Cannes

Austin Butler sinh năm 1991 tại Mỹ, được giới chuyên môn đánh giá là gương mặt tiềm năng tại Hollywood khi hóa thân huyền thoại Elvis Presley trong tác phẩm điện ảnh cùng tên ở Cannes năm nay. Trước đó, diễn viên từng diễn xuất trong "Once Upon a Time in Hollywood", "Switched at Birth", "Ruby & the Rockits"... Butler từng yêu Vanessa Hudgens và Lily-Rose Depp - con gái tài tử Johnny Depp trước khi đến với Kaia.