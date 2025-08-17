Con gái ca sĩ Phương Vy làm mẫu nhí

Bé Ailani - chín tuổi, con gái ca sĩ Phương Vy và người chồng Mỹ - gây chú ý với khán giả khi làm mẫu nhí.

Con gái ca sĩ tham gia buổi luyện tập cho show thời trang Destination Runway Fashion Week của người mẫu Xuân Lan, hôm 15/8. Bước chân tự tin, khuôn mặt xinh xắn của cô bé thu hút mọi người. Trên các diễn đàn mạng xã hội, khán giả nhận xét: "Khuôn mặt sáng như thiên thần", "Hoa hậu tương lai đây rồi".

Con gái ca sĩ Phương Vy catwalk Con gái ca sĩ Phương Vy tập catwalk. Video: Nhân vật cung cấp

Phương Vy cho biết thấy vui khi Ailani tự tin trước đám đông, được khán giả yêu mến. Cô cho con học catwalk với Cindy Thái Tài vì muốn chỉnh lại dáng đi đứng. Trước đây, bé học võ nên tướng đi không được mềm mại.

Con gái Phương Vy sinh năm 2016. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Phương Vy, Ailani có tính cách hoạt bát, thích chơi thể thao, vẽ, đàn và ca hát. Cô tạo điều kiện cho con theo học những môn yêu thích từ lúc bé năm tuổi. Ailani cũng mê khoa học nên được bố lập một kênh riêng, kết nối với các nhà khoa học trong và ngoài nước để trò chuyện, học hỏi.

Ca sĩ và chồng thống nhất dạy con những giá trị nền tảng như sự khiêm nhường, lòng nhân hậu, cách cư xử tinh tế và vẻ đẹp nữ tính truyền thống. Đồng thời họ cũng khuyến khích bé tự do khám phá, dám nói lên ý kiến và nuôi dưỡng sự độc lập trong suy nghĩ, hành động.

"Ailani được nuôi dưỡng trong hai nền văn hóa là một món quà lớn dành cho bé. Tôi mong Ailani sẽ lớn lên với trái tim rộng mở, tự hào về cội nguồn của mình, trân trọng những điều đẹp đẽ từ cuộc sống", Phương Vy nói. Để bé nói được tiếng Việt, Phương Vy cho Ailani học trường công thay vì quốc tế. Vợ chồng ca sĩ cũng thường đưa con tham gia các hoạt động dã ngoại, lớp workshop về nấu ăn, giao tiếp để bé dạn dĩ và có được tư duy rộng mở.

Bé Ailani chụp bộ ảnh lúc được tám tuổi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với Phương Vy, giao tiếp chính là chìa khóa nuôi dưỡng mối quan hệ cha mẹ và con cái. Cô lắng nghe Ailani nói, trò chuyện mỗi ngày, giúp bé thấy được sự tôn trọng, thấu hiểu. Ca sĩ luôn nhắc con gái ngoài sự tài giỏi còn phải biết thương người. Ở nhà, giọng ca 8x dạy Ailani những việc nhỏ như biết nhường nhịn, chia đồ chơi với anh em. "Tôi nghĩ khi con có tấm lòng tử tế thì sau này sẽ sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn", Phương Vy cho biết.

Phương Vy và con gái diện áo truyền thống. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phương Vy, 38 tuổi, quán quân Vietnam Idol 2007. Sau cuộc thi, cô đầu quân vào công ty của nhạc sĩ Đức Trí, có nhiều bài được yêu thích như Lúc mới yêu, Có đôi lần, Giận anh. Tháng 3/2015, cô kết hôn với Sean Trace - người Mỹ. Năm 2023, cô gây chú ý khi tham gia show Chị đẹp đạp gió. Hiện ca sĩ hoạt động độc lập, cùng chồng con sống ở TP HCM.

Vẻ đáng yêu của con gái ca sĩ Phương Vy Con gái Phương Vy quay MV "I Have A Dream" cùng mẹ lúc lên năm tuổi. Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung