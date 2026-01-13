Con gái 6 tuổi thích catwalk của Trường Giang, Nhã Phương

Con gái Trường Giang catwalk hút triệu View

Destiny tham gia buổi tuyển chọn mẫu nhí thuộc khuôn khổ sự kiện thời trang cuối năm 2025. Loạt ảnh bé để kiểu tóc xoăn, mái ngố sải bước trên sân khấu và hậu trường tập luyện hút lượt xem lớn. Trên "ghế nóng" diễn viên Midu khen Destiny đáng yêu.

Bé tên thật là Võ Thanh Thiên Ý, đang theo học tại một trường quốc tế ở TP HCM.