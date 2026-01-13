Con gái 6 tuổi thích catwalk của Trường Giang, Nhã Phương

Destiny tham gia buổi tuyển chọn mẫu nhí thuộc khuôn khổ sự kiện thời trang cuối năm 2025. Loạt ảnh bé để kiểu tóc xoăn, mái ngố sải bước trên sân khấu và hậu trường tập luyện hút lượt xem lớn. Trên "ghế nóng" diễn viên Midu khen Destiny đáng yêu.
Bé tên thật là Võ Thanh Thiên Ý, đang theo học tại một trường quốc tế ở TP HCM.
Vài tháng trở lại đây, Destiny tham gia nhiều chương trình runway, gây chú ý mỗi lần xuất hiện.
Bé catwalk tại sự kiện hồi tháng 8/2025.
Sao nhí mặc váy voan xếp tầng kết hợp áo khoác ánh bạc tại show diễn hôm 12/12/2025 ở TP HCM.
Nhã Phương cho biết cô và ông xã tôn trọng sở thích của con. Gia đình cho bé theo học các bộ môn nghệ thuật vì muốn Destiny dạn dĩ, có thêm trải nghiệm sống.
Hậu trường con gái Nhã Phương đi học catwalk.
Bé còn được bố mẹ cho học piano.
Khi Destiny lên bốn tuổi, vợ chồng diễn viên mới công khai ảnh rõ mặt của con. Khán giả nhận xét bé ngày càng giống mẹ.
Mẹ con Nhã Phương tự phối đồ, chụp ảnh khi ở nhà.
Destiny thường được bố mẹ cho đi dã ngoại, du lịch.
Bé thích chơi đùa với các loài vật.
Destiny thân thiết với bố, thường mặc đồ đồng điệu. Gia đình diễn viên có một khu nghỉ dưỡng ở Đồng Nai, đặt tên là Nhà trọ Destiny.
Bé chào đời hồi tháng 1/2019, là con gái đầu lòng của Trường Giang - Nhã Phương sau một năm kết hôn. Cặp sao còn có thêm bé trai Hope, hiện hai tuổi và sắp sửa đón con thứ ba.
Nhã Phương, 36 tuổi, quê Đăk Lăk, diễn xuất từ năm 19 tuổi. Cô góp mặt trong các phim điện ảnh như Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân.
Trường Giang, 43 tuổi, nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong liveshow Bước chân miền Trung năm 2011. Từ năm 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, diễn hài, làm MC, đóng phim điện ảnh như 49 ngày, Taxi em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, 30 chưa phải Tết.
Tân Cao
Ảnh, video: Gia đình cung cấp, FC Trường Giang