Con gái 5 tuổi thích ca hát của Đông Nhi

Bé Winnie - con gái Đông Nhi, Ông Cao Thắng - gây chú ý trên sân khấu ca nhạc kỷ niệm Quốc khánh 2/9 với nét trong trẻo.

Con gái Đông Nhi, Ông Cao Thắng biểu diễn 'Bài ca tôm cá' Tối 2/9, Winnie lần đầu bước lên sân khấu tại đêm nhạc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội. Bé cùng bố mẹ hòa giọng Bài ca tôm cá - nhạc phẩm nằm trong album Made In Vietnam của DTAP, phát hành giữa tháng 8. Gia đình Đông Nhi diện áo dài đồng điệu, khuấy động không khí.

Gia đình Đông Nhi tại buổi tổng duyệt chương trình.

Hậu trường Đông Nhi dạy con tập hát



DTAP nhận xét Winnie có năng khiếu về âm nhạc. Khi mời Đông Nhi - Ông Cao Thắng thể hiện ca khúc, họ gợi ý bé góp giọng vì thấy phù hợp tinh thần tươi vui.

Winnie tên thật là Ông Yên Nhi, chào đời hồi tháng 10/2020. Nhiều fan nhận xét bé là "bản sao" của Ông Cao Thắng bởi giống bố nhiều nét trên gương mặt.

Đông Nhi cho biết con có sở thích ca hát, hay nhún nhảy theo nhạc. Hiện gia đình cho bé phát triển nhiều năng khiếu nghệ thuật như đàn, múa. Tương lai, cô không ép buộc Winnie theo nghiệp bố mẹ mà để con phát triển tự nhiên, tự lựa chọn nghề nghiệp yêu thích.

Bé Winnie góp giọng trong ca khúc "Tự nhiên" của Đông Nhi



Winnie góp giọng trong Tự nhiên (từ 2:50 đến hết) thuộc album Theater Of Dreams - Nhà hát của những giấc mơ, đánh dấu chặng đường 15 năm ca hát của Đông Nhi, phát hành hồi tháng 4.

Lúc một và hai tuổi, Winnie "gây sốt" với loạt biểu cảm.

Càng lớn, bé được khen có ngoại hình xinh xắn, tự tin trước ống kính. Winnie hiện học tại một trường quốc tế ở TP HCM.

Bé thích màu hồng hoặc hóa thân thành công chúa. Trong các lần sinh nhật, Đông Nhi thường trang trí không gian nhiều màu sắc, chuẩn bị váy áo theo sở thích của con.

Con gái Đông Nhi hát, múa



Con gái Đông Nhi hát, múa khi ở nhà.

Bé còn mê sưu tầm các mô hình đồ chơi.

Ngoài âm nhạc, Đông Nhi - Ông Cao Thắng cho con tham gia các môn thể thao như bơi lội, cầu lông, đạp xe để phát triển thể chất.

Vào mùa hè, Winnie tham gia trại huấn luyện dành cho thiếu nhi để rèn sự tự lập.

Bé lần đầu diễn thời trang cùng mẹ tại một sự kiện đầu năm 2024 ở TP HCM.

Winnie (trái) chụp ảnh cùng em gái - bé Hannie (Ông Gia Hân, một tuổi) hồi giữa tháng 8. Theo Đông Nhi, con ra dáng chị cả, biết quan tâm, yêu thương em thông qua cử chỉ ôm hôn, nhường đồ chơi.

Gia đình Đông Nhi quây quần



Gia đình ca sĩ quây quần. Với Đông Nhi, hai con là món quà lớn trong cuộc sống. Từ khi làm mẹ, cô thấy mình trưởng thành về mọi mặt, suy nghĩ sâu sắc. "Trước đây, tôi ham vui, thích tụ tập bạn bè. Giờ đi đâu, làm gì cũng đặt chồng con lên trước tiên. Mỗi ngày đưa đón con đi học, lo từng bữa ăn, giấc ngủ cũng đủ thấy hạnh phúc", cô nói.

Gia đình cặp sao thường tổ chức đi du lịch để hai con khám phá thế giới xung quanh. Đông Nhi còn lập một tài khoản mạng xã hội để lưu giữ hình ảnh tuổi thơ của Winnie và Hannie, hút gần nửa triệu người yêu thích. Người đẹp tên thật Mai Hồng Ngọc, 35 tuổi, thành công qua nhiều ca khúc như Khóc, Ngọt ngào, Cho em một lần yêu, Pink Girl, Vì ai vì anh. Tháng 12/2018, Đông Nhi làm liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát tại sân vận động Quân khu 7, TP HCM. Trong sự nghiệp, cô từng được vinh danh ở các giải thưởng Cống hiến, Mai Vàng, Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại MAMA 2015, Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc của EMA 2016. Cô và Ông Cao Thắng kết hôn sau 10 năm gắn bó bằng đám cưới ở Phú Quốc năm 2019. Họ đón con gái đầu lòng hồi tháng 10/2020, sinh bé thứ hai tháng 8/2024.