Con gái 3 lần làm giả giấy tờ tùy thân của mẹ, lừa vay tín chấp

Hà NộiPhùng Diệu Huyền bị cáo buộc thuê làm giả sổ lương hưu, hộ khẩu, căn cước công dân của mẹ để vay tín chấp 3 lần tại ngân hàng.

Phùng Diệu Huyền, 46 tuổi, trú xã Thuận An, Hà Nội, vừa bị VKSND Hà Nội ra cáo trạng truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Từ 2018, Huyền dùng phiếu lương hưu, hộ khẩu, sao kê tài khoản ngân hàng nhận lương hưu hàng tháng và các giấy tờ khác của mẹ, nguyên là cán bộ công tác tại Cục Quân y, Tổng Cục hậu cần - Bộ Quốc phòng để vay 540 triệu đồng tại ngân hàng LPBank, đến nay chưa tất toán.

Để có thêm tiền ăn tiêu, Huyền bị cáo buộc, thuê làm giả hồ sơ, dùng danh tính mẹ ruột để 3 lần vay tín chấp tại cùng ngân hàng này song ở 3 chi nhánh.

VKS xác định, lần thứ nhất, diễn ra khoảng giữa tháng 7/2019. Huyền lên mạng đặt làm giả tài liệu của một người tên Đặng Hoàng Long với giá 45 triệu đồng mỗi bộ. Huyền cung cấp cho Long qua zalo các hình anh giấy tờ thật của mẹ ruột, gồm quyết định về việc hưởng chế độ lương hưu hàng tháng; sổ hạch toán chi tiết của tài khoản ngân hàng và căn cước công dân.

Một tuần sau, Huyền nhận được bộ hồ sơ qua dịch vụ chuyển phát nhanh gồm tất cả bản làm giả của các tài liệu trên.

Cáo trạng nêu, sáng 31/7/2019, Huyền nói dối mẹ là đang cần tiền kinh doanh, nhờ đứng tên trên hồ sơ để vay tiền ngân hàng. Huyền nói đã làm xong các thủ tục, mẹ chỉ cần đi cùng đến ngân hàng ký. Việc trả nợ Huyền chịu trách nhiệm. Người mẹ tin tưởng đồng ý.

Huyền cung cấp cho chuyên viên của ngân hàng bộ hồ sơ giả để kiểm tra. Tra soát trên hệ thống ngân hàng, chuyên viên không thấy khoản vay trước đó chưa tất toán của bà.

Do không phát hiện là tài liệu giả nên chuyên viên thấy hồ sơ có đủ điều kiện để vay tiền ngân hàng với hình thức tín chấp nên đã photocopy các tài liệu này, đồng thời yêu cầu người mẹ ký sao y xác nhận trên các tài liệu rồi trả lại Huyền bản chính.

Huyền yêu cầu ngân hàng giải ngân vào tài khoản của mình, tổng 300 triệu đồng. Bị can trả Long 45 triệu đồng phí làm giả giấy tờ; trả 47 triệu đồng gốc và lãi cho khoản vay đầu tiên, còn lại chi tiêu cá nhân hơn 200 triệu.

Với cùng thủ đoạn trên, Huyền bị xác định thực hiện thêm 2 vụ lừa đảo khác vào tháng 8 và tháng 10 cùng năm với hai khoản vay lần lượt 250 triệu và 300 triệu đồng.

Năm 2021, LPBank có đơn tố cáo mẹ con Huyền về hành vi lừa đảo. Ngân hàng hiện yêu cầu Huyền trả lại hơn 1,34 tỷ đồng cả gốc và lãi của các khoản vay trên.

Tại cơ quan điều tra, Huyền khai do sổ lương hưu của mẹ đã được thế chấp tại ngân hàng khác để vay tiền nên cung cấp thông tin của mẹ rồi đặt làm giả bộ hồ sơ vay tiền để vay được nhiều lần ở nhiều nơi. Huyền không biết thông tin lai lịch cụ thể của Long.

Bị can khai mẹ không biết việc làm giả, tiền một mình Huyền tiêu. Các giấy tờ giả đã bị Huyền tiêu hủy sau khi được giải ngân.

Người mẹ khai cả 3 lần tin tưởng, không biết con nộp các giấy tờ giả cho ngân hàng nên đã ký để hoàn thiện thủ tục vay. Bà nói không bàn bạc, không thỏa thuận cùng Huyền làm giả giấy tờ, tài liệu để làm thủ tục vay tiền ngân hàng, không được hưởng lợi.

Cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ xác định hành vi của bà đồng phạm giúp sức trong hành vi lừa đảo.

Long thường trú Đống Đa, Hà Nội, sinh sống ở quận 3, TP HCM song địa phương xác định không có người nào nhân thân như vậy. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm, đến nay chưa xác định được nơi cư trú của Long, do đó đã tách hồ sơ để xử lý sau.

Hải Thư