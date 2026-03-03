Con gái 13 tuổi cao 1,78 m của Hoa hậu Hương Giang

Tiểu Panda bên nhạc trưởng Dustin Tiêu tại buổi trình diễn thuộc cuộc thi Grand Opus Performing Competition - GOPC hồi tháng 7/2025. Anh nhận xét: "Panda học piano không chuyên nhưng có tiếng đàn đẹp. Bé biết thả hồn vào tác phẩm, khả năng cảm nhạc tốt".

Hiện mục tiêu của Tiểu Panda là đạt chứng chỉ Level 8 và tham gia cuộc thi phù hợp lứa tuổi.