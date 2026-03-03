Con gái 13 tuổi cao 1,78 m của Hoa hậu Hương Giang

Đầu năm, Tiểu Panda đoạt giải nhất hạng mục piano không chuyên tại Zhongsin International Music lần thứ 20 ở Singapore. Hình ảnh bé trình diễn trên sân khấu cuộc thi được nhiều khán giả chia sẻ.
Đầu năm, Tiểu Panda đoạt giải nhất hạng mục piano không chuyên tại Zhongsin International Music lần thứ 20 ở Singapore. Hình ảnh bé trình diễn trên sân khấu cuộc thi được nhiều khán giả chia sẻ.
Bé tên thật Liu Gia Văn, học lớp 7 tại một trường quốc tế ở TP HCM. Từ nhỏ, Tiểu Panda đã cùng mẹ dự sự kiện, chụp các bộ ảnh kỷ niệm, gây chú ý với vẻ mũm mĩm. Panda hiện cao 1,78 m, gần bằng mẹ - người cao 1,8 m.
Bé tên thật Liu Gia Văn, học lớp 7 tại một trường quốc tế ở TP HCM. Từ nhỏ, Tiểu Panda đã cùng mẹ dự sự kiện, chụp các bộ ảnh kỷ niệm, gây chú ý với vẻ mũm mĩm. Panda hiện cao 1,78 m, gần bằng mẹ - người cao 1,8 m.
Tiểu Panda bên nhạc trưởng Dustin Tiêu tại buổi trình diễn thuộc cuộc thi Grand Opus Performing Competition - GOPC hồi tháng 7/2025. Anh nhận xét: "Panda học piano không chuyên nhưng có tiếng đàn đẹp. Bé biết thả hồn vào tác phẩm, khả năng cảm nhạc tốt".
Hiện mục tiêu của Tiểu Panda là đạt chứng chỉ Level 8 và tham gia cuộc thi phù hợp lứa tuổi.
Tiểu Panda bên nhạc trưởng Dustin Tiêu tại buổi trình diễn thuộc cuộc thi Grand Opus Performing Competition - GOPC hồi tháng 7/2025. Anh nhận xét: "Panda học piano không chuyên nhưng có tiếng đàn đẹp. Bé biết thả hồn vào tác phẩm, khả năng cảm nhạc tốt".
Hiện mục tiêu của Tiểu Panda là đạt chứng chỉ Level 8 và tham gia cuộc thi phù hợp lứa tuổi.
Tiểu Panda trong một lần trình diễn với dàn nhạc giao hưởng.
Gương mặt Tiểu Panda lúc ba tuổi (trái) và hiện tại.
Gương mặt Tiểu Panda lúc ba tuổi (trái) và hiện tại.
Từ nhỏ, gia đình khuyến khích Panda thử sức với nhiều hoạt động như vẽ, múa ballet, chơi các môn thể thao.
Tiểu Panda bắt đầu làm quen với piano khoảng 5 năm trước với định hướng không theo chuyên nghiệp. "Mục đích của bé là rèn luyện sự tập trung, biết cảm nhận vẻ đẹp âm nhạc, nghệ thuật nói chung", Hương Giang nói.
Từ nhỏ, gia đình khuyến khích Panda thử sức với nhiều hoạt động như vẽ, múa ballet, chơi các môn thể thao.
Tiểu Panda bắt đầu làm quen với piano khoảng 5 năm trước với định hướng không theo chuyên nghiệp. "Mục đích của bé là rèn luyện sự tập trung, biết cảm nhận vẻ đẹp âm nhạc, nghệ thuật nói chung", Hương Giang nói.
Panda catwalk cùng mẹ tại Tuần lễ Thời trang Trẻ em châu Á - Asian Kids Fashion Week 2023 ở TP HCM.
Theo gia đình, sau khi Panda hoàn thành lớp dương cầm cơ bản, cô giáo khuyến khích bé chọn dòng nhạc nhẹ phù hợp với tính cách thay vì theo đuổi nhạc cổ điển chuyên sâu.
Trong quá trình học, có giai đoạn bé chán nản nhưng được mọi người cổ vũ nên tiếp tục. "Trẻ em thường chỉ duy trì hứng thú trong một khoảng thời gian nhất định nên việc đặt mục tiêu phù hợp, vừa sức sẽ giúp con có động lực, cảm nhận được sự tiến bộ. Từ đó, con sẽ biết rèn sự kiên trì, luôn có tinh thần tích cực", Hương Giang nói.
Theo gia đình, sau khi Panda hoàn thành lớp dương cầm cơ bản, cô giáo khuyến khích bé chọn dòng nhạc nhẹ phù hợp với tính cách thay vì theo đuổi nhạc cổ điển chuyên sâu.
Trong quá trình học, có giai đoạn bé chán nản nhưng được mọi người cổ vũ nên tiếp tục. "Trẻ em thường chỉ duy trì hứng thú trong một khoảng thời gian nhất định nên việc đặt mục tiêu phù hợp, vừa sức sẽ giúp con có động lực, cảm nhận được sự tiến bộ. Từ đó, con sẽ biết rèn sự kiên trì, luôn có tinh thần tích cực", Hương Giang nói.
Bé đánh piano vào Giáng sinh 2022 tại trường.
Tiểu Panda cao vượt trội một phần thừa hưởng gen của bố mẹ, cộng với tập luyện thể thao, chế độ ăn uống thích hợp.
"Con yêu thích vận động, nhất là chạy cự ly ngắn. Panda đang là thành viên đội tuyển điền kinh của trường, từng tham gia các giải đấu cấp quận và liên trường", Hương Giang cho biết. Ngoài ra, bé còn thích bóng rổ, leo núi nhân tạo trong nhà.
Tiểu Panda cao vượt trội một phần thừa hưởng gen của bố mẹ, cộng với tập luyện thể thao, chế độ ăn uống thích hợp.
"Con yêu thích vận động, nhất là chạy cự ly ngắn. Panda đang là thành viên đội tuyển điền kinh của trường, từng tham gia các giải đấu cấp quận và liên trường", Hương Giang cho biết. Ngoài ra, bé còn thích bóng rổ, leo núi nhân tạo trong nhà.
Tiểu Panda còn có thành tích học tập tốt. Bé có thể giao tiếp tốt tiếng Anh, Trung. Cô bé từng được nhà trường trao giấy khen, kỷ niệm chương vinh danh Học sinh tinh hoa, và đại diện khối phát biểu tại lễ tổng kết năm học 2024-2025.
Tiểu Panda còn có thành tích học tập tốt. Bé có thể giao tiếp tốt tiếng Anh, Trung. Cô bé từng được nhà trường trao giấy khen, kỷ niệm chương vinh danh Học sinh tinh hoa, và đại diện khối phát biểu tại lễ tổng kết năm học 2024-2025.
Tiểu Panda bên em gái Polar, chín tuổi. Hương Giang nhận xét Tiểu Panda ngoan, biết tự lập sớm, thích quan tâm tới người xung quanh.
Tiểu Panda bên em gái Polar, chín tuổi. Hương Giang nhận xét Tiểu Panda ngoan, biết tự lập sớm, thích quan tâm tới người xung quanh.
Hương Giang thường tổ chức các chuyến đi chơi, du lịch nước ngoài vào dịp hè hoặc lễ trong năm để các con khám phá môi trường xung quanh.
Hương Giang thường tổ chức các chuyến đi chơi, du lịch nước ngoài vào dịp hè hoặc lễ trong năm để các con khám phá môi trường xung quanh.
Tiểu Panda trong một lần đi xem triển lãm tranh đầu năm.
Tiểu Panda trong một lần đi xem triển lãm tranh đầu năm.
Hoa hậu Trần Thị Hương Giang, 39 tuổi, quê Hải Phòng (Hải Dương cũ). Năm 2009, cô thi Hoa hậu Thế giới và vào đến top 16 chung cuộc. Cô cũng đoạt danh hiệu Miss Grand Slam Asia 2009 - Hoa hậu đẹp nhất châu Á.
Năm 2010, Hương Giang kết hôn với một doanh nhân người Trung Quốc, hơn cô năm tuổi. Sau đó, hoa hậu hạn chế tham gia hoạt động showbiz, tập trung chăm sóc gia đình.
Hoa hậu Trần Thị Hương Giang, 39 tuổi, quê Hải Phòng (Hải Dương cũ). Năm 2009, cô thi Hoa hậu Thế giới và vào đến top 16 chung cuộc. Cô cũng đoạt danh hiệu Miss Grand Slam Asia 2009 - Hoa hậu đẹp nhất châu Á.
Năm 2010, Hương Giang kết hôn với một doanh nhân người Trung Quốc, hơn cô năm tuổi. Sau đó, hoa hậu hạn chế tham gia hoạt động showbiz, tập trung chăm sóc gia đình.
Tân Cao
Ảnh, video: Gia đình cung cấp