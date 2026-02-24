Con gái 13 tuổi cao 1,75 m của Hoa hậu Thùy Lâm

Bé Mon - 13 tuổi, con út của Hoa hậu Thùy Lâm - gây chú ý khán giả với chiều cao 1,75 m, vượt hơn mẹ.

Đầu năm, video bé Mon diện áo dài nhảy theo nhạc cùng mẹ thu hút người xem. Nhiều bình luận nhận xét Mon thừa hưởng nhiều nét đẹp của Thùy Lâm.

Con gái cao 1,75 m của Hoa hậu Thùy Lâm Hoa hậu Thùy Lâm, cao 1,7 m, và con gái mặc đồng điệu.

Hoa hậu cho rằng bé Mon cao lớn nhờ gen gia đình bởi bố cô bé cao 1,81 m. Con trai đầu của Thùy Lâm - bé Su, 15 tuổi, cao hơn 1,85 m. Thùy Lâm cho biết một trong những yếu tố quan trọng giúp con khỏe mạnh là chế độ dinh dưỡng, vận động. Theo hoa hậu, hai con không kén ăn từ nhỏ, hợp cả đồ Âu lẫn Á. Ngoài ra, Mon thích chơi nhiều môn thể thao. Ở tuổi 13, bé được mẹ khen ngoan, vâng lời bố mẹ và biết tự lập.

Thùy Lâm bên con gái trong cuộc sống đời thường hồi đầu năm.

Khoảng hai năm trở lại đây, hoa hậu Thùy Lâm thường chia sẻ hình ảnh của con với công chúng, cùng Mon quay video về cuộc sống đời thường để bé dạn dĩ hơn. Thùy Lâm cho biết hiện hai mẹ con có thể mặc chung size quần áo với nhau.

Hoa hậu Thùy Lâm và con gái quay thử thách đổi trang phục cho nhau Hoa hậu Thùy Lâm và con gái quay thử thách đổi trang phục cho nhau

Hoa hậu tên đầy đủ Nguyễn Thùy Lâm, 39 tuổi, sinh ra và lớn lên ở TP HCM. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, sau đó vào top 15 Miss Universe tổ chức cùng năm. Người đẹp từng tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật như phim ảnh, âm nhạc, thời trang. Người đẹp được khán giả nhớ đến qua các phim Tây Sơn hào kiệt, Kiều nữ và đại gia, Tấm hộ chiếu vào đời, Ghen, hay phát hành CD Thùy Lâm 18.

Con gái Thùy Lâm khi còn nhỏ (trái), và hình ảnh tổ ấm nhỏ của hoa hậu.

Giữa đỉnh cao sự nghiệp, cô kết hôn với tiến sĩ kinh tế Nguyễn Anh Tuấn vào năm 2009, rồi rút lui khỏi các hoạt động giải trí. Thùy Lâm nói hài lòng về cuộc sống hôn nhân. Thỉnh thoảng, cô và ông xã hẹn hò riêng như đi câu cá, du lịch. Người đẹp còn rủ chồng quay các video vui nhộn, hút sự quan tâm của công chúng. Hiện cô tập trung thời gian cho công việc kinh doanh, vun vén tổ ấm nhỏ.

Thùy Lâm nói về cuộc sống hôn nhân Thùy Lâm nói về cuộc sống hôn nhân.

