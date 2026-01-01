Con gái 10 tuổi của 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines'

Loạt ảnh Zia trình diễn ở hòa nhạc That’s Amore gây "sốt", được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn, mạng xã hội. Giới chuyên môn cho rằng xét trên nhiều khía cạnh nghệ thuật, Zia toàn diện hơn bố mẹ, theo Phil Star. Tại lễ trao giải Aliw 2024, cô bé đoạt giải "Nghệ sĩ nhí đột phá của năm"

Trên Instagram có hơn 13 triệu người theo dõi, diễn viên Marian Rivera nói hạnh phúc, tự hào khi nhìn con tỏa sáng, dành trọn tâm huyết cho âm nhạc.

"Mỗi lần con hát, mẹ thấy được đam mê, sức mạnh và một tâm hồn đẹp. Giọng hát của con không đơn thuần là âm thanh, mà là câu chuyện, cảm xúc, ánh sáng chạm đến trái tim mọi người. Hãy tiếp tục truyền cảm hứng cho người khác bằng lòng dũng cảm, sự tử tế. Con cứ tiếp tục ước mơ, mẹ biết con sinh ra để làm những điều thật đặc biệt. Bố, mẹ cùng em trai Sixto luôn bên con trên mọi chặng đường", người đẹp viết.