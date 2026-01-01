Con gái 10 tuổi của 'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines'

Theo tờ Philippine Entertainment Portal, Zia Dantes là một trong những sao nhí nổi bật nhất Philippines hiện nay. Cô bé vừa thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ - diễn viên Marian Rivera và tài tử Dingdong Dantes, vừa có nhiều tài lẻ như ca hát, nhảy, đàn guitar.
Tờ Phil Star nhận xét nụ cười sáng, má lúm đồng tiền là ưu điểm của Zia. Trên trang cá nhân, Marian Rivera đăng nhiều ảnh đời thường của con, khen bé ngọt ngào, lễ phép, năng động và thường chọc cười cả nhà.
Ngoài học văn hóa ở trường, Zia được đào tạo năng khiếu ở RMA Studio Academy, nhiều lần biểu diễn ở Aliw Theatre - nhà hát hàng đầu ở thành phố Pasay, Philippines.
Hồi tháng 11, Zia nhận "mưa" lời khen khi trình diễn bản Scars to your beautiful ở hòa nhạc That’s Amore - A night at the movies. Trò chuyện với Philippine Entertainment Portal, Jade Riccio - giọng soprano hàng đầu Philippines kiêm giảng dạy thanh nhạc - đánh giá Zia là tài năng đặc biệt, chất giọng sáng, vang, tương lai có thể trở thành nghệ sĩ opera nổi tiếng.
Zia Dantes hát Scars to your beautiful.
Loạt ảnh Zia trình diễn ở hòa nhạc That’s Amore gây "sốt", được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn, mạng xã hội. Giới chuyên môn cho rằng xét trên nhiều khía cạnh nghệ thuật, Zia toàn diện hơn bố mẹ, theo Phil Star. Tại lễ trao giải Aliw 2024, cô bé đoạt giải "Nghệ sĩ nhí đột phá của năm"
Trên Instagram có hơn 13 triệu người theo dõi, diễn viên Marian Rivera nói hạnh phúc, tự hào khi nhìn con tỏa sáng, dành trọn tâm huyết cho âm nhạc.
"Mỗi lần con hát, mẹ thấy được đam mê, sức mạnh và một tâm hồn đẹp. Giọng hát của con không đơn thuần là âm thanh, mà là câu chuyện, cảm xúc, ánh sáng chạm đến trái tim mọi người. Hãy tiếp tục truyền cảm hứng cho người khác bằng lòng dũng cảm, sự tử tế. Con cứ tiếp tục ước mơ, mẹ biết con sinh ra để làm những điều thật đặc biệt. Bố, mẹ cùng em trai Sixto luôn bên con trên mọi chặng đường", người đẹp viết.
Loạt ảnh Zia đón sinh nhật lần thứ 10 hồi tháng 11/2025 nhận hơn nửa triệu lượt thích, bình luận trên Instagram lẫn Facebook.
Zia trổ tài đàn hát dưới sự hỗ trợ của bố hồi sáu tuổi.
Như Anh
Ảnh, video: Instagram Marianrivera