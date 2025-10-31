Con gái 10 tuổi của Hà Kiều Anh

Hà Kiều Anh chia sẻ bức ảnh con gái út Viann trên trang cá nhân dịp bé thêm tuổi mới hôm 29/10. Khán giả, đồng nghiệp nhận xét cô bé thừa hưởng nhan sắc của mẹ với đôi mắt to tròn, khuôn mặt trái xoan.
Hà Kiều Anh mong muốn con gái út phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ. Cô khuyến khích bé học nghệ thuật, thể thao từ lúc lên sáu tuổi như múa ballet, vẽ, bơi lội.
Viann biểu diễn ballet trong chương trình văn nghệ của trường học. Video: Nhân vật cung cấp
"Con tôi rất thích hội họa và vẽ rất đẹp. Bé thường quan sát cuộc sống xung quanh và vẽ tranh tặng mẹ", hoa hậu nói.
Con gái Hà Kiều Anh tranh tài bơi lội trong một giải thi đấu ở Hà Nội hôm 26/10. Bé là thành viên câu lạc bộ bơi của một trường quốc tế tại TP HCM.
Cô bé được mẹ cho đi học đàn tỳ bà hồi tháng 8.
Hà Kiều Anh thường xuyên đưa con gái cùng tham dự các sự kiện của showbiz, hoạt động thiện nguyện.
Đầu tháng 10, hai mẹ con người đẹp xuống Bến Tre (Vĩnh Long mới) tặng quà cho các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. "Viann độc lập, cá tính mạnh nhưng cũng dịu dàng, sâu sắc, biết quan tâm đến người khác", Hà Kiều Anh nói.
Theo hoa hậu, con gái út được bố mẹ và các anh cưng chiều nhưng không phách lối hay sống dựa dẫm. Bé bày tỏ ước mơ sau này trở thành người phụ nữ giỏi kinh doanh giống mẹ.
Hà Kiều Anh 49 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992. Người đẹp và doanh nhân Huỳnh Trung Nam kết hôn vào ngày 22/7/2007. Họ có ba người con chung gồm: con trai lớn - Vương Khang (trái), Vương Khôi (thứ hai từ phải sang) và con gái út - Viann. Chồng cô có một con trai riêng (phải). Hiện hoa hậu chủ yếu dự sự kiện do các nghệ sĩ thân thiết tổ chức hoặc làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc, kinh doanh lĩnh vực làm đẹp.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp