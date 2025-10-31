Con gái 10 tuổi của Hà Kiều Anh

Hà Kiều Anh 49 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992. Người đẹp và doanh nhân Huỳnh Trung Nam kết hôn vào ngày 22/7/2007. Họ có ba người con chung gồm: con trai lớn - Vương Khang (trái), Vương Khôi (thứ hai từ phải sang) và con gái út - Viann. Chồng cô có một con trai riêng (phải). Hiện hoa hậu chủ yếu dự sự kiện do các nghệ sĩ thân thiết tổ chức hoặc làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc, kinh doanh lĩnh vực làm đẹp.