Con gà nhiều tuổi nhất thế giới

Con gà mái có tên Peanut được nuôi làm thú cưng trong gia đình bà Marsi Parker Darwin ở bang Michigan được Guiness công nhận là già nhất thế giới với 21 năm 156 ngày.

Con gà của bà Marsi Parker Darwin, 71 tuổi, được truyền thông Mỹ gọi là Methuselah (biểu tượng trường thọ) của loài lông vũ. Peanut có số tuổi gấp bốn lần tuổi thọ trung bình của gà là 5 đến 8 năm.

Con gà Peanut trong trang trại của bà Marsi Parker Darwin ở bang Michigan (Mỹ), tháng 5/2023. Ảnh: OC

Bà chủ của Peanut kể từng suýt vứt quả trứng có Peanut bên trong xuống ao khi dọn dẹp đống trứng thối trong nhà. Một tiếng kêu yếu ớt phát ra khiến bà dừng tay. "Ở tiếng kêu thứ hai, tôi nhận ra nó còn sống nhưng không thể thoát khỏi vỏ trứng", người phụ nữ ở bang Michigan, nói.

Bà Marsi Parker Darwin nhẹ nhàng lột lớp vỏ và thấy gà con bé xíu với bộ lông ướt mèm nên quyết định nuôi lớn nó. Bà sưởi ấm bằng đèn và dạy nó cách ăn uống. Con gà có kích cỡ khá nhỏ và hầu như không bao giờ nặng quá 500 gram, chỉ bằng 1/3 những con gà khác trong trang trại. Đó là lý do bà Darwin đặt tên cho con gà là Peanut - hạt đậu phộng.

Người trong trang trại cũng không tưởng tượng cô gà mái có bộ lông đốm nâu ấy sẽ sống hơn hai thập kỷ. Peanut được mô tả là con gà ngổ ngáo. "Nếu không được ăn sữa chua và việt quất buổi sáng nó sẽ kêu liên tục", bà Darwin nói.

Con gà ban đầu được nuôi trong chiếc lồng đặt ở phòng khách của gia đình. Sau đó, bà thả Peanut hòa nhập cùng đàn nhưng nhận ra nó bị ức hiếp bởi những con gà khác nên mang nó lên sân thượng. Peanut đã trải qua vài mùa đông ở nơi này rồi được chuyển lại vào phòng khách, bởi chủ nhân e sợ tuổi già sẽ làm nó chết vì lạnh. Peanut có sở thích ngồi trong lòng bà Darwin và xem TV. Mùa hè năm nay, con gà vẫn khỏe mạnh được chủ nhân tổ chức tiệc mừng sinh nhật.

Hành trình chinh phục kỷ lục thế giới của Peanut bắt đầu từ mùa xuân năm 2022. Darwin được người bạn cùng đam mê nuôi gà thuyết phục đăng ký kỷ lục Guinness cho Peanut. Anh ta biết chú gà tên Matilda 14 tuổi giữ kỷ lục này đã qua đời. Tuy nhiên, việc minh chứng tuổi đời con gà vốn không phải là điều dễ dàng.

Chủ nhân Peanut đã mất 6 tháng để trả lời các câu hỏi, gửi ảnh và video, lời khai của nhân chứng, bác sĩ thú y cho tổ chức Guinness. "Rất may tôi có ảnh của bạn bè, gia đình với Peanut trong nhiều năm. Đó là bằng chứng tốt nhất", bà Darwin nói.

Tháng 5/2023, Peanut chính thức được trao tặng kỷ lục Guinness con gà già nhất thế giới.

Chứng nhận ""Chú gà già nhất thế giới "của Guiness.

Bà Darwin đã viết sách My Girl Peanut and Me - On Love and Life From the World’s Oldest Chicken dành cho trẻ em lấy cảm hứng từ con gà yêu quý của mình. Quyển sách có thông điệp kể cả khi bạn bị vứt bỏ hay cảm thấy bản thân không phù hợp, bạn vẫn có thể tìm được ai đó để gắn bó và sống dài lâu.

Ngọc Ngân (Theo OC)