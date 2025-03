Trên con dốc cheo leo dẫn tới điểm trường mầm non Bó Lầm, xã Nà Khương, huyện Quang Bình, Hà Giang, một căn nhà nhỏ rộng 20 m2 lọt thỏm giữa mỏm đất gồ ghề. Đây là nơi ở của Vừ Chấn Bình, chàng trai 17 tuổi, cùng bốn đứa cháu thơ dại. Bốn bức tường phên tre nứa không đủ che chắn cơn gió mùa đông rét buốt là nơi duy nhất 5 chú cháu dựa vào nhau.

Hàng ngày, cô Vũ Thị Hiệp, giáo viên tại điểm trường mầm non Bó Lầm đều đặn hỗ trợ Vừ Chấn Bình đưa các cháu đi học. Hai tay dắt hai đứa trẻ, đứa còn lại địu trên lưng, cô giáo vượt con dốc, quay trở về điểm trường trên sườn đồi. Cô kể, hai đứa bé chưa đủ tuổi đi học nhưng nhìn hoàn cảnh gia đình, trường vẫn nhận. Những đứa trẻ cũng như con, thấy các con khổ, thầy cô giáo vùng cao không cầm lòng được.

May mắn, khi bố mẹ xa nhà, các em nhỏ vùng cao tìm thấy vòng tay yêu thương ở mái trường và thầy cô. Nhiều điểm trường xa nhà đến cả chục cây số, những lớp học phên gỗ mọt, tường mủn, cửa hỏng nhưng học sinh vẫn háo hức chờ tới thứ Hai để được đến lớp. Bởi lẽ, ở đó, các em được học chữ, ăn no và thầy cô chăm sóc.

Theo cô Quỳnh, học sinh nơi đây thuộc diện được hỗ trợ ăn trưa nhưng do cơ sở vật chất chưa cho phép, các cô chưa thể chuẩn bị bữa ăn cho học trò. Đồ ăn trưa do bố mẹ chuẩn bị chỉ có cơm nguội. Nhiều hôm, giáo viên chỉ ăn cơm không, nhường phần thức ăn của mình cho học trò. Tuy nhiên, học sinh đông, các cô chỉ chia được cho mấy đứa nhỏ, khó khăn nhất.

Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ giáo dục tại vùng cao, biên giới. Tuy nhiên, tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất, lớp học tạm bợ và bếp ăn không an toàn là điều chưa thể khắc phục nhanh chóng do nhiều lý do khách quan như thiên tai, địa hình hiểm trở… Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng học tập, mà còn hạn chế cơ hội phát triển cho các thế hệ học sinh nơi đây.

Vì vậy, sự chung tay của cộng đồng, của các tổ chức và doanh nghiệp là điều không thể thiếu. Mỗi tấm lòng sẻ chia đều có thể góp phần thay đổi cuộc sống của các em nhỏ, mang đến những ngôi trường kiên cố, bữa cơm no đủ và chắp cánh cho những ước mơ.