Con đường sa ngã của tú bà khét tiếng Hollywood

MỹSinh ra trong gia đình nề nếp, Heidi Fleiss sa ngã, làm gái bán dâm rồi trở thành tú bà, tổ chức đường dây mại dâm phục vụ khách hàng giàu có và nổi tiếng.

Heidi Fleiss sinh năm 1965, lớn lên trong cộng đồng Los Feliz giàu có ở Los Angeles. Heidi có gia đình êm ấm với 5 anh chị em, bố là bác sĩ nhi khoa nổi tiếng, mẹ là giáo viên tiểu học. Tuy nhiên, cô bỏ học từ 17 tuổi.

Năm 1985, Heidi cùng bạn đến làm bồi bàn tại một nhà hàng Italy cao cấp trên đại lộ Sunset. Một tối sau giờ làm, người bạn mời cô dự tiệc tại một dinh thự ở Beverly Hills. Từ đó, Heidi bắt đầu mối tình với chủ nhân bữa tiệc - nhà tài phiệt 57 tuổi Bernie Cornfeld.

Cornfeld đưa cô đến lâu đài cổ của ông ở Pháp, đi du lịch khắp châu Âu, vùng Caribê. Khi mối quan hệ kết thúc bốn năm sau đó, Heidi lại gắn bó với đạo diễn người Hungary tên Ivan Nagy cũng lớn tuổi hơn cô nhiều.

Năm 1987, Heidi bắt đầu đến Helena's, hộp đêm nổi tiếng ở Los Angeles do quản gia cũ của tài tử Jack Nicholson điều hành, được giới thiệu với Elizabeth Adams. Thực tế, Adams được biết đến với biệt danh "Tú bà Alex", từng giữ vị trí "Tú bà Beverly Hills" trong 20 năm cho đến khi bị bắt vào 1988.

Heidi trở thành nhân viên làm việc cho Alex ở tuổi 22, kiếm được 3.000 USD sau khi trả 40% phí môi giới trong lần tiếp khách đầu tiên.

Sau thời gian ngắn đi khách, Heidi bắt đầu quản lý một đường dây mại dâm dưới quyền Alex. Cô ta được giao nhiệm vụ hồi sinh việc kinh doanh bằng cách tuyển dụng một loạt phụ nữ trẻ trung, hấp dẫn, thay thế cho những gái mại dâm bước vào tuổi trung niên đang muốn bỏ nghề.

Sau khi rạn nứt với Alex vào năm 1989, Heidi xây dựng sự nghiệp kinh doanh tình dục riêng. Cô ta mời gọi các cô bạn xinh đẹp và tận dụng nhiều mối quan hệ kết nối được từ bạn trai cũ Cornfeld. Khách hàng đầu tiên của cô ta là doanh nhân Thụy Sĩ ở Los Angeles đi cùng 6 người quen.

Sau những cuộc môi giới thành công, cái tên Heidi dần được lan truyền. Cô ta sẽ đưa các cô gái đến gặp khách hàng ở Anh, Pháp hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới.

Heidi có từ 20 đến 70 cô gái làm việc cho mình và kiếm được 97.000 USD chỉ trong một ngày nhờ tiền hoa hồng. Cô ta lấy 40% bất kỳ khoản phí nào mà các cô gái nhận được, kể cả tiền boa trên 1.000 USD. Heidi tuyên bố kiếm được một triệu USD chỉ sau bốn tháng kinh doanh.

Heidi Fleiss (áo đen) chụp ảnh cùng những người bạn không rõ danh tính bên ngoài nhà hàng Monkey Bar nổi tiếng năm 1995 ở Pasadena, California. Ảnh: Hollywoodreporter

Ban đầu, Heidi hoạt động trong ngôi nhà nhỏ yên tĩnh ở Hollywood. Những người hàng xóm ở đó thấy họ thường tổ chức tiệc và đi xe sang. Sau đó, cô ta chuyển đến biệt thự rộng lớn ở Benedict Canyon, Los Angeles, mua lại từ nam diễn viên Michael Douglas, biến nơi đây thành câu lạc bộ phụ nữ độc thân.

Cuộc sống xa hoa của Heidi thu hút sự chú ý. Cô ta xuất hiện trên các tờ báo bởi mạng lưới quan hệ rộng với cả giới giải trí và kinh doanh. Cảnh sát nhận được rất nhiều lời tố cáo cô ta từ các đối thủ, nhân viên cũ.

Từ tháng 12/1992, một đội đặc nhiệm từ nhiều cơ quan được tập hợp để điều tra Heidi. Tháng 4/1993, cảnh sát ngầm đóng giả làm doanh nhân Nhật Bản giàu có, yêu cầu Heidi sắp xếp bốn gái mại dâm đến phục vụ ở khách sạn Hilton, Beverly Hills. Trong phòng khách sạn có cảnh sát, máy quay phim và thiết bị nghe lén. Sau khi cảnh sát thu được chứng cứ, các gái mại dâm bị bắt. Lời khai của họ là bằng chứng tố cáo Heidi.

Ngày 9/6/1993, nhà chức trách ập vào nhà Heidi, thu giữ 13 gram cocaine và các vật chứng khác, bao gồm séc có chữ ký của một diễn viên nổi tiếng. Cô bị bắt với cáo buộc môi giới mại dâm, sử dụng ma túy.

Vụ bắt giữ Heidi khiến cả Hollywood xôn xao. Trong một tuần sau khi cô ta bị bắt, 4 nhà sản xuất lớn và 6 diễn viên tên tuổi gọi điện trực tiếp để tỏ lời chia buồn, 8 giám đốc điều hành khác nhờ chuyển lời qua bạn bè. Một số gọi vì tình bạn. Những người khác, theo Heidi, là vì lo ngại những cái tên trong cuốn sổ đen - đã bị chính quyền tịch thu - có thể bị lộ khi cô ta ra tòa.

Theo Heidi, khả năng bị rò rỉ danh sách khách hàng mang đến lợi ích cho cô ta. Hai nhà sản xuất nổi tiếng đã trả trước hàng nghìn USD cho chi phí pháp lý của cô. Trong khi đó, hai nhà sản xuất khác và một biên kịch hỏi mua bản quyền câu chuyện của Heidi.

Biên kịch Matt Tabak đã gọi ngay cho Heidi đề nghị giúp đỡ cùng với lời mời hợp tác trong 30 ngày, trị giá tối thiểu 300.000 USD. Theo Matt, quá trình Heidi đi từ một cô gái Do Thái ngoan ngoãn, có bố là bác sĩ nhi khoa nổi tiếng thành kẻ bị bắt giữ với cáo buộc là "Tú bà Beverly Hills" sẽ là câu chuyện đặc sắc.

Heidi Fleiss cười trên tòa. Ảnh: Latimes

Các cáo buộc liên bang được đệ trình vào năm 1994, Heidi nộp một triệu USD tiền bảo lãnh.

Trong phiên tòa xét xử cùng năm, tài tử Charlie Sheen đứng ra làm chứng, thừa nhận đã chi 53.000 USD cho 11 gái mại dâm. Từ 1991 đến 1993, Charlie Sheen là khách hàng thân thiết trong đường dây gái gọi của Heidi.

Heidi bị bồi thẩm đoàn tuyên bố có tội với ba tội danh, nhận bản án tối thiểu là 3 năm tù. Tuy nhiên vào tháng 5/1996, bản án được lật lại. Cuối cùng, Heidi bị kết tội trốn thuế, rửa tiền vào năm 1997 và lĩnh án 37 tháng tù. Cô ta chỉ thụ án 20 tháng rồi được thả vào ngày 19/11/1998, được yêu cầu thực hiện 370 giờ phục vụ cộng đồng.

"Tú bà" Heidi là chủ đề của bộ phim tài liệu Heidi Fleiss: Hollywood Madam (1995) và bộ phim chiếu trên truyền hình Call Me: The Rise and Fall of Heidi Fleiss (2004). Heidi cũng viết cuốn sách mang tên Pandering tiết lộ về công việc cũ, năm 2002.

Tuệ Anh (Theo Washingtonpost, Legalaffairs)