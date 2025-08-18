Con đường 'kỳ diệu' suốt 50 năm không có ổ gà

Ấn ĐộĐoạn đường dài 2,5 km hoàn thành năm 1976 vẫn phẳng trong suốt nửa thế kỷ, trong khi hầu hết đường sá ở đất nước này đều xuống cấp.

Trong một quốc gia nổi tiếng với các con đường đầy ổ gà như Ấn Độ, việc tìm thấy một con đường mà không có ổ gà trong suốt hơn 50 năm là điều kỳ diệu. Con đường Jangli Maharaj tại Pune, Maharashtra, đã duy trì tình trạng không ổ gà kể từ khi được xây dựng vào năm 1976.

Đường dài 2,5 km được xây dựng bởi công ty Recondo, do hai anh em từ Mumbai điều hành. Công ty này ký cam kết bảo hành bằng văn bản với Ủy ban Thành phố Pune (PMC) rằng con đường sẽ không cần sửa chữa lớn trong vòng 10 năm. Thực tế, con đường không cần sửa chữa một lần nào trong suốt một thập kỷ đó, và chỉ cần bảo dưỡng nhỏ một lần vào năm 2010 và nâng cấp vào năm 2014.

Đường Jangli Maharaj với bề mặt nhẵn, gần như không phải sửa chữa trong 50 năm qua. Ảnh: Indian Century

Trong bối cảnh vô số con đường phủ đầy bụi, những vũng nước lớn như ao, những hố sâu như lát cắt pho mát và những cây cầu đổ sập được phát liên tục trên truyền hình và chia sẻ trên mạng xã hội, đường Jangli Maharaj nổi bật như một kỳ quan đô thị độc đáo.

Câu chuyện bắt đầu năm 1972, Pune trải qua hạn hán và một năm sau đó, lũ lụt phá hủy các con đường chính của thành phố. Shrikant Shirole, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Thường trực PMC, quyết định xây dựng một con đường bền vững.

Recondo được chọn để xây dựng đường Jangli Maharaj nhờ vào công nghệ xây dựng "Hot Mix" mới mẻ thời bấy giờ và khánh thành vào ngày 1/1/1976. Công nghệ này giúp tạo ra mặt đường trơn tru và bền bỉ nhờ việc nung nóng và trộn cốt liệu với bitum, sau đó trải và nén chặt nhựa đường khi còn nóng để tạo ra bề mặt nhẵn, bền.

Đường Jangli Maharaj được xây dựng với chất lượng vật liệu tốt nhất và tay nghề nghiêm ngặt. Để tránh việc đào bới trong tương lai, các ống dẫn cáp và cống thoát nước mưa đủ rộng và nằm dọc theo hai bên mép đường. Thiết kế này giúp con đường chịu tải trọng từ các phương tiện nặng mà không bị hư hại.

Năm 2014, đoạn đường được cải tạo. Tờ Times of India đưa tin rằng đã có thêm hai lớp nhựa đường, thêm vạch kẻ đường, làm đẹp các nút giao thông và cải thiện hệ thống thoát nước mưa.

Và ngày nay, di sản này tạo nên sự tương phản khi khắp nơi ở Ấn Độ đang vật lộn với những con đường xuống cấp và đầy ổ gà, bao gồm cả những con đường ở ngay tại thành phố Pune.

Mỹ Anh