Con đường hoa dã quỳ nở vàng rực ở Vườn quốc gia Ba Vì

Vườn Quốc gia Ba Vì nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 60 km về phía tây. Tổng diện tích vườn hơn 9.700 ha thuộc địa giới hành chính của 7 xã, phường thuộc Hà Nội và Phú Thọ.

Nơi đây có khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Tháng 11, hoa dã quỳ nở vàng rực tại vườn. Ảnh: VQG Ba Vì