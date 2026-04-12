Con đường 9 km đỏ rực ớt ở Quảng Ngãi

Tháng 4, đường Trường Sa (bờ nam sông Trà Khúc) ở Quảng Ngãi đỏ rực trong mùa phơi ớt. Tuyến đường dài gần 9 km, rộng 36 m - được xem là đẹp nhất tỉnh, có khoảng 3/4 chiều dài phủ kín ớt, khi người dân xã An Phú tận dụng vỉa hè phơi khô. Năm nay giá ớt tươi năm nay giảm mạnh, chỉ còn khoảng một phần mười so với năm trước.
Buổi sáng, xe tải nhỏ chở ớt ra vỉa hè đường Trường Sa (bờ nam sông Trà Khúc), Quảng Ngãi để phơi. Ớt tươi chủ yếu xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, song năm nay nhu cầu giảm, chi phí vận tải tăng khiến giá chỉ còn 5.000-7.000 đồng mỗi kg, người dân vì thế phơi ớt nhiều hơn mọi năm.
Tuyến đường Trường Sa ven sông Trà Khúc, Quảng Ngãi có lòng đường rộng 22 m, xe thưa thớt nên việc phơi ớt trên vỉa hè ít ảnh hưởng giao thông.
Lãnh đạo xã An Phú cho biết, dù không phù hợp quy định, người dân vẫn tận dụng vỉa hè do chi phí sấy khô cao khi giá ớt xuống thấp; địa phương đã khuyến cáo chỉ phơi ở những đoạn ít ảnh hưởng việc đi lại và trong thời gian ngắn.
Người dân đạp xe tập thể dục qua "con đường ớt" trên tuyến Trường Sa ven sông Trà Khúc, Quảng Ngãi. "Đường màu đỏ đẹp nhưng là cái đẹp từ mồ hôi nước mắt của nông dân”, anh Hùng Anh nói.
Sau khi thu hoạch, ớt được đưa về các vựa ở Quảng Ngãi để lặt cuống trước khi phơi. Toàn tỉnh có khoảng 1.000 ha ớt vụ Đông Xuân; trước đầu ra phụ thuộc thị trường Trung Quốc, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề xuất phát triển vùng sản xuất tập trung, tăng kết nối doanh nghiệp và xây dựng chuỗi liên kết nhằm giảm rủi ro giá cả.
Phạm Linh