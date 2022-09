Cơn đau dữ dội từ khối u buồng trứng xoắn ba vòng

Nghệ AnBệnh nhân nữ, 43 tuổi, nhập viện do đau dữ dội vùng hạ vị, buồn nôn, nôn nhiều, mệt mỏi, được phát hiện u buồng trứng xoắn 3 vòng, tím đen.

Ngày 5/9, tại Khoa Phụ ngoại, Bệnh viện Sản nhi, bệnh nhân được siêu âm, xét nghiệm, phát hiện khối u buồng trứng lớn, dài 10 cm, rộng 12 cm, xoắn ba vòng, tím đen, có dấu hiệu hoại tử. Vòi trứng phải xoắn cùng nang buồng trứng.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u bằng phương pháp nội soi gây mê, giảm chảy máu, hạn chế nguy cơ dính ruột, tắc ruột sau mổ, vết mổ mang tính thẩm mỹ hơn.

Hậu phẫu, bệnh nhân phục hồi tốt.

Theo bác sĩ, u nang buồng trứng xoắn là một biến chứng nguy hiểm của u nang buồng trứng. Dấu hiệu thường gặp là đau vùng bụng dưới một dữ dội, kèm theo tình trạng nôn ói; choáng váng, da niêm mạc xanh xao, vã mồ hôi, hoảng sợ; chướng bụng ở vị trí hạ vị, đau vùng hố chậu ở phía có u buồng trứng xoắn.

Người bệnh có cảm giác mắc tiểu, đi tiểu rắt, tiểu khó do u di chuyển chèn ép bàng quang, hoặc bị táo bón do u chèn ép trực tràng, cũng có thể bị phù hai chi dưới do u chèn ép hệ tĩnh mạch.

Trong giai đoạn đầu, u nang buồng trứng diễn biến âm thầm, không có triệu chứng, biểu hiện có thể chỉ thường xuyên đau bụng lâm râm dưới vùng rốn, dễ bị bỏ qua. Khi khối u nang phát triển to hơn, trẻ có thể sờ thấy được do thành bụng ở độ tuổi này khá mỏng.

Bác sĩ khuyến cáo mỗi người, kể cả trẻ nhỏ, nên đi khám phụ khoa tổng quát, siêu âm ổ bụng định kỳ để phát hiện sớm bất thường.

Minh An