Con dâu đánh mẹ chồng trọng thương lúc cúng bái 'nhập hồn'

Thanh HóaBùi Thị Hoài, 54 tuổi, bị cáo buộc dùng hung khí đánh mẹ chồng 98 tuổi, chị dâu và một cháu nhỏ bị thương trong lúc 'lên đồng', cúng bái.

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với bà Hoài, trú tại làng Các, xã Xuân Du để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra công bố lệnh khởi tố bị can Bùi Thị Hoài. Ảnh công an cung cấp

Theo điều tra, sáng 7/1, Hoài đến nhà mẹ chồng 98 tuổi, ở làng Sen, xã Xuân Du để thắp hương dịp cận Tết Nguyên đán.

Tại đây, lợi dụng việc cúng bái "nhập đồng", Hoài cố tình dùng hung khí đánh đập mẹ chồng tàn nhẫn. Người chị dâu và một cháu nhỏ bên cạnh cũng bị "cô đồng" tấn công. Cả ba nạn nhân đều bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn cho hay, sức khoẻ cụ bà bị đánh đã ổn định, hiện xuất viện về nhà đón Tết.

Nghi can Bùi Thị Hoài đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn liên quan tranh chấp đất đai trong gia đình.

