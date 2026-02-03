Côn Đảo vào danh sách điểm đến trăng mật tuyệt nhất năm 2026

Các chuyên gia du lịch quốc tế đánh giá Côn Đảo là thiên đường nghỉ dưỡng hoàn hảo cho các cặp đôi muốn tận hưởng không gian riêng tư giữa biển trời vắng lặng.

Theo các chuyên gia, tuần trăng được ví như "một trong những chuyến đi quan trọng nhất đời", đứng ở góc độ các hành trình mang tính cột mốc hoặc tầm quan trọng. Thời điểm này, nhiều du khách sẵn sàng chi tiêu mạnh tay để tận hưởng tối đa thời gian bên bạn đời mới cưới trong không gian lãng mạn, đáng nhớ.

Dựa vào các tiêu chí trên, tạp chí Vogue hôm 1/2 công bố danh sách 21 điểm đến tuyệt nhất năm 2026 dành cho các chuyến trăng mật, như lời gợi ý giúp du khách có thêm lựa chọn cho chuyến đi sắp tới của mình.

Côn Đảo, Việt Nam xếp thứ 5 trong danh sách các điểm đến toàn cầu. Chuyên gia của Vogue nhận xét Việt Nam trở thành một trong những điểm du lịch được nhiều người nhắc đến nhất trong năm nay. Du khách mong muốn trải nghiệm những cảnh quan tuyệt vời nhất của quốc gia Đông Nam Á mà không phải chen chúc. Côn Đảo được biết đến như một lựa chọn hàng đầu hoàn hảo.

Côn Đảo trở thành điểm đến hoàn hảo cho khách quốc tế muốn tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật. Ảnh: Booking

Đặc khu Côn Đảo thuộc TP HCM, nằm ngoài khơi bờ biển Nam Bộ. Du khách có thể dễ dàng tiếp cận hòn đảo bằng máy bay, thời gian bay khoảng 45 phút từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Nơi đây sở hữu các khu rừng rộng lớn và yên tĩnh, bãi biển hoang sơ, khu nghỉ dưỡng 5 sao sang trọng. Trong đó, Six Senses Côn Đảo được các chuyên gia du lịch gợi ý cho khách quốc tế lưu trú khi đến đây. Khu nghỉ có 50 biệt thự với hồ bơi vô cực riêng cùng khu spa, phù hợp để du khách thư giãn, hồi phục sức khỏe sau một ngày khám phá, trải nghiệm các hoạt động trên biển hoặc đi bộ đường dài. Trên các ứng dụng đặt phòng như Trip.com, Agoda hay Booking.com, giá một đêm tại khu nghỉ này từ 28 triệu đồng (ngày trong tuần).

Bữa tối bên biển tại Six Senses Côn Đảo. Ảnh: Booking

Thời điểm đẹp nhất để khám phá Côn Đảo từ tháng 3 đến 9 do biển êm, gió nhỏ. Du khách nên tham quan đảo xa vào ban ngày vì thích hợp cho lặn biển, chụp ảnh. Buổi chiều hay có mưa rào, thích hợp tham quan các di tích có mái che ở đảo lớn. Tháng 7-9 là mùa sinh sản của rùa biển, du khách có thể trải nghiệm các tour như xem rùa đẻ trứng.

Các điểm đến khác cũng nằm trong danh sách gồm Italy, New Zealand, Thụy Sĩ, Morocco, Mỹ, Maldives, Bồ Đào Nha, Hy Lạp.

Anh Minh