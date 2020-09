Côn Đảo thêm cơ hội hút khách du lịch tâm linh

Đường bay thẳng từ Hà Nội, Hải Phòng và Vinh sẽ giúp gia tăng số lượng du khách miền Bắc đến Côn Đảo để du lịch văn hóa tâm linh.

Tháng 10 năm ngoái, Ngọc Hải (Bắc Giang) có chuyến du lịch cùng bạn thân đến Côn Đảo. Đây là lần đầu tiên cô gái 9x đặt chân đến hòn đảo "thiêng". Đây cũng là nơi sở hữu những bãi biển đẹp hàng đầu Việt Nam, theo xếp hạng của nhiều blogger du lịch quốc tế.

Đi thăm Bảo tàng Côn Đảo, Nghĩa trang Hàng Dương và Nhà tù Côn Đảo..., cô gái trẻ không giấu được sự xúc động khi lắng nghe những câu chuyện đau thương của thời quá khứ. "Nghe hướng dẫn viên thuyết trình về ý nghĩa của những di tích văn hóa lịch sử, cả đoàn từ già đến trẻ, mắt ai cũng đỏ hoe", Hải tâm sự.

Khu nhà tưởng niệm chị Võ Thị Sáu. Ảnh: Ngọc Hải.

Sau 22h, Hải đi viếng mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàng Dương diện tích 19.000m2, nơi an nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng. Di tích chia làm 4 khu A, B, C, D, mỗi khu gắn với từng giai đoạn lịch sự và tên tuổi của các anh hùng liệt sỹ như Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu, Nguyễn An Ninh, Cao Văn Ngọc, Lê Văn Việt...

Ngọc Hải là một trong số hàng trăm nghìn du khách đến với Côn Đảo mỗi năm. Theo báo cáo của Cục hàng không Việt Nam, 90% du khách miền Bắc đến với đảo này với mục đích tâm linh.

Theo thống kê Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019, Côn Đảo đón khoảng 420.000 khách du lịch. Trong 8 tháng năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, địa phương vẫn đón trên 235.000 lượt khách.

Ngoài hệ sinh thái thiên nhiên còn gần như nguyên vẹn, Côn Đảo cũng được Chính phủ công nhận là khu di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia. Nơi đây có di tích nhà tù hơn 100 năm lịch sử, được du khách trong và ngoài nước quan tâm. Bên cạnh đó, mảnh đất 7.000 dân còn có bề dày lịch sử cách mạng; hơn 22.000 ngôi mộ tại đây, phù hợp để phát triển du lịch tâm linh.

Ông Nguyễn Anh Nhựt - Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo cho biết, bên cạnh lợi thế cảnh quan, môi trường, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Các di tích lịch sử cấp quốc gia, di tích địa ngục trần gian, câu chuyện về các chiến sỹ như anh hùng Võ Thị Sáu... tạo nên sức hút thôi thúc nhiều người Việt tìm đến mảnh đất này, bất chấp những bất tiện về giao thông kết nối với đất liền. Do đó, du lịch văn hoá lịch sử tâm linh là sản phẩm chủ lực thứ 2 của huyện đảo (sau du lịch nghỉ dưỡng).

Theo người dân sinh sống tại Côn Đảo cho biết, du khách trong cả nước tới nghĩa trang Hàng Dương tăng đột biến vào những dịp cuối năm, đầu năm, ngày giỗ cô Sáu và ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Khách tới thắp hương, cầu nguyện cho linh hồn đã khuất và cầu mong cho gia đình khỏe mạnh, việc làm ăn thuận lợi...

Những cây bàng trăm tuổi tại Côn Đảo. Ảnh: Ngọc Hải.

Khảo sát tại các phòng vé máy bay cho biết, lượng người mua vé đi Côn Đảo tăng vọt vào thời điểm tháng giêng và ngày giỗ cô Sáu là 23/1 trong năm. Khách hàng thường không tự đặt được vé trên các website bán vé máy bay mà thường phải thông qua các đại lý.

"Những năm trước, số lượng vé máy bay hạn chế do chỉ có một hãng khai thác đường bay từ Hà Nội và phải trung chuyển tại TP HCM. Nhiều thời điểm giá vé khứ hồi lên đến gần 8 triệu đồng mỗi người nhưng vẫn không có để bán", nhân viên một đại lý bán vé máy bay tại Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) cho biết.

Dù vậy, điểm trừ của du lịch Côn Đảo những năm trước là hạ tầng chưa thực sự hoàn chỉnh. Ngoài đường bay do VASCO (Vietnam Airlines) khai thác từ TP HCM hoặc Cần Thơ, trước đây du khách có thể đi trực thăng hoặc di chuyển bằng tàu từ Vũng Tàu ra huyện đảo.

Tàu đưa khách ra Côn Đảo. Ảnh: Ngọc Hải.

Nắm bắt nhu cầu lớn của du khách, mới đây hãng hàng không Bamboo Airways mở đường bay thẳng từ Hà Nội, Hải Phòng và Vinh tới Côn Đảo.

Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, đường bay mới sẽ đáp ứng nhu cầu tìm về cội nguồn của khách du lịch, hỗ trợ giải quyết vướng mắc về giờ cất hạ cánh tại Tân Sơn Nhất, phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng, giảm bớt khối lượng phí tổn về giờ đi lại, tiêu tốn xăng cho các chặng bay nối chuyến.

Với Bamboo Airways đã và đang đầu tư vào Bà Rịa - Vũng Tàu, hãng hy vọng sẽ tạo ra một làn sóng đầu tư mới vào địa phương này, đặc biệt là Côn Đảo. "Chúng tôi vừa là người tiên phong, vừa là người cổ vũ để Côn Đảo phát triển", đại diện hãng nói.

Hoài Phong