Côn Đảo dừng bơi, lặn biển nhiều nơi để bảo vệ san hô bị tẩy trắng

Côn Đảo dừng bơi lội và lặn biển ngắm san hô ở nhiều nơi sau khi các rạn san hô bị tẩy trắng do tác động của El Nino.

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thông báo tạm dừng hoạt động bơi lội, lặn xem san hô tại các địa điểm: Vịnh Côn Sơn (trừ vùng đệm), hòn Trác Lớn, hòn Trác Nhỏ, hòn Tài, hòn Thỏ, hòn Bông Lan, hòn Bảy Cạnh, hòn Cau, mũi Tàu Bể, Đầm Tre, hòn Trứng, bãi Ông Cường, bãi Sạn, bãi Đất Thắm, bãi Bàn, Ông Đụng, Ông Câu, hòn Tre Nhỏ, hòn Tre Lớn, đầm Quốc - hòn Bà và hòn Vung từ 1/7 tới 30/9.

Các địa điểm còn lại là Bãi Giông - Hòn Bảy Cạnh, Bãi Cát Lớn - Hòn Cau, Bãi trước Trạm Kiểm lâm Hòn Tre Lớn được hoạt động bơi lội, lặn xem san hô phục vụ du lịch bình thường.

Một rạn san hô chuyển màu, chết dần hồi đầu tháng 6. Ảnh: Vườn quốc gia Côn Đảo

Việc dừng diễn ra khoảng một tháng sau khi Ban quản lý cho biết nhiều rạn san hô ở Côn Đảo bị tẩy trắng. Nguyên nhân được xác định do tác động của El Nino, khiến nhiệt độ nước tầng đáy tăng cao, lên tới 32 độ C, trong khi nhiệt độ lý tưởng của san hô dao động 24-30 độ C.

Giám đốc Vườn quốc gia Côn Đảo Nguyễn Khắc Pho nói quyết định dừng này là cần thiết để tạo điều kiện cho san hô phục hồi. Quyết định được đưa ra sau khi đơn vị phối hợp nghiên cứu cùng Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo kết quả khảo sát đầu tháng 6, các rạn ở khu vực phía Đông Bắc, Đông Nam như Đầm Tre, Hòn Cau, Hòn Tài và Cựu Gà san hô bị tẩy trắng từ 80-100%, trong đó khoảng 15-20% vừa mới chết sau tẩy trắng. Hầu hết các giống san hô cứng phổ biến trên rạn đều bị ảnh hưởng, san hô mềm bị tẩy trắng toàn bộ.

Khách du lịch ở khu vực bãi Giông hòn Bảy Cạnh sáng 2/7. Ảnh: Nguyễn Thái

Các rạn khu vực phía Tây và phía Bắc như hòn Tre Lớn, hòn Tre Nhỏ, bãi Ông Cường, bãi Ông Đụng san hô bị tẩy trắng khoảng 60-70%, trong đó san hô vừa mới chết sau khi bị tẩy trắng khoảng 10%. Nhiệt độ nước biển ở độ sâu 20 m có thời điểm ghi nhận 32 độ C.

Kim Inhyuk, khách Hàn Quốc sống tại TP HCM và có kinh nghiệm lặn 4 năm, dự kiến trở lại Côn Đảo vào tháng 8. Anh tiếc khi biết chỉ còn được lặn ở ba điểm. Anh cho rằng du khách gần như không thể lặn ở Hòn Tre Lớn vì gió mùa Tây Nam gây sóng to, nên cơ bản chỉ còn hai điểm. Kim e ngại lượng khách dồn vào hai điểm còn lại, cũng gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái san hô.

Tuy nhiên, một đại diện Viện Hải dương học cho biết khó có khả năng quá tải ở các điểm lặn ngắm san hô còn lại do khách đến Côn Đảo lặn san hô không quá nhiều.

Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết Cơ quan quốc tế về đại dương và khí quyển (NOAA) dự báo mức độ tẩy trắng san hô Côn Đảo sẽ giảm dần từ sau 9/6. Trong thời gian tới, giới chức trách sẽ tiếp tục khảo sát, đánh giá tình hình phục hồi của các rạn san hô và đề xuất phương án phù hợp.

