Con đã hai tháng tuổi nhưng bạn gái vẫn không chịu cưới

Có lúc em nói tôi nên quen người khác, em chỉ thích ở vậy nuôi con.

Tôi và bạn gái quen nhau gần hai năm, mới sinh bé được gần hai tháng tuổi (gia đình tôi khen cháu giống tôi như đúc). Lúc em mang bầu, chúng tôi hay cãi nhau vì những vấn đề lãng xẹt: tôi bàn chuyện cưới hỏi, em không muốn. Em nói để tìm hiểu đã, sợ bị ly hôn và em đưa ra dẫn chứng xung quanh em toàn người ly hôn, cũng như bạn em sống độc thân nuôi con rất hạnh phúc. Có lúc em nói tôi nên quen người khác, em chỉ thích ở vậy nuôi con. Lúc mới quen, em đồng ý có con xong rồi cưới, tôi nhắc lại thì em nói lúc trước khác, giờ khác.

Khi em có bầu, tất cả chi phí đi lại và khám, xét nghiệm tôi lo hết, có mua quà tặng em, nhưng về chăm sóc ăn uống và sữa bà bầu, tôi ít quan tâm, tôi nói em thèm gì cứ bảo tôi mua. Gia đình tôi qua nhà em ngỏ lời nhưng em vẫn chưa đồng ý. Em sinh xong, tôi bị công ty chuyển công tác xa, một tháng mới về một lần được vài ngày.

Trước khi sinh, em mượn tôi 100 triệu để trả nợ cho mẹ em. Khi em sinh, tiền viện phí gần 30 triệu, tôi nói cứ trừ vào phần 100 triệu đó (vì tôi mới mua xe hơi nên hết tiền dự phòng). Khi mẹ tôi mổ, tôi hỏi em có tiền không cho tôi mượn lại để lo cho mẹ, em nói đóng hụi hết rồi, ra tết mới hốt và nói thêm mẹ anh có tiền mà anh lo gì. Sau đó em nói để em chuyển trước 10 triệu, rồi gom trả tôi hết muốn. Nhưng tôi thấy vẫn im re. Tôi không nói gì.

Gần đây tôi thấy em ít liên lạc với tôi, ít gọi điện cho tôi gặp con. Tôi nhắn tin thì em trả lời qua loa, lạt lẽo như nước lạnh. Tôi hỏi thì em nói mệt, không muốn nói chuyện với ai. Hôm nay tôi buồn quá nên nhắn tin hỏi em: "Anh có làm gì khiến em buồn không, hoặc em có gì buồn thì chia sẻ với anh?". Em trả lời "Anh tập trung sự nghiệp đi, đừng quan tâm tới em, em có những chuyện riêng của mình". Tôi nói "anh chỉ muốn hiểu, là em vẫn muốn chúng ta tiếp tục hay dừng lại? Vì anh không thể ép em thương anh được, nếu trái tim em dành cho người khác, anh sẵn sàng rút lui". Thế là em làm ầm lên, chửi tôi đủ thứ, nói tôi gây áp lực cho em từ khi bầu đến giờ, ám ảnh gặp tôi và sợ nhắn tin với tôi, nói tôi không tâm lý rồi bảo em có bệnh trong người nhưng tôi không để em yên. Tôi hỏi bệnh gì thì không nói. Em bảo nếu tôi muốn gặp con, hãy liên hệ với bà ngoại rồi chặn zalo của tôi luôn.

Tôi cảm thấy rất hụt hẫng, vì không biết đã làm gì sai. Mong mọi người góp ý chân thành. Tôi chỉ thắc mắc, nếu yêu nhau cũng cần biết đối phương có dành tình cảm cho mình không, vậy mà cũng gọi là áp lực hay sao? Và nếu thương nhau, việc quan tâm, hỏi han nhau hàng ngày là quá khó hay sao? Đụng tới là em chửi bới, chặn zalo, hăm dọa cắt liên lạc. Em còn nói sẽ chia tay tôi, không phải do quen người khác mà do tôi khủng bố tinh thần em. Rất mong mọi người cho ý kiến để tôi biết mình sai ở đâu để còn sửa. Tôi rất thương con, muốn bé đủ ba đủ mẹ, chứ không muốn gia đình xa cách. Hoặc tôi nên nói chuyện với em thế nào?

Thành An