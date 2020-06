Con của sỹ quan quân đội được miễn phí bảo hiểm y tế?

Tôi là sỹ quan quân đội có con gái năm nay 19 tuổi nhưng đang học phổ thông. Giờ nhà trường yêu cầu gia đình phải đóng tiền bảo hiểm y tế cho cháu. (Đỗ Đức Liên)

Xin hỏi gia đình tôi có phải đóng BHYT cho cháu không?

Luật sư tư vấn

Theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, một số nguời được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế bao gồm: thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Những người được hỗ trợ bao gồm:

- Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng.

- Vợ hoặc chồng;

- Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông.

Như vậy, con gái bạn thuộc trường hợp là con đẻ từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng đang học phổ thông nên vẫn được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Việc nhà trường yêu cầu gia đình tôi phải đóng tiền bảo hiểm y tế cho cháu là không đúng với quy định của pháp luật.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình

Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội