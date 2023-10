Con của sếp Gạo Trung An mua bán chui cổ phiếu

Con gái thành viên HĐQT Gạo Trung An bị phạt tiền và đình chỉ giao dịch 4,5 tháng vì mua bán chui cổ phiếu TAR.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với bà Trương Khả Tú - con bà Lư Lệ Trân, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR). Bà Tú không báo cáo về 5 giao dịch liên quan đến cổ phiếu TAR đã thực hiện trong năm 2021.

Cụ thể, người này mua hơn 1,8 triệu cổ phiếu TAR từ ngày 18-24/5; mua 100.000 cổ phiếu và bán 30.000 cổ phiếu TAR từ ngày 8-13/7, bán hơn 1,9 triệu cổ phiếu TAR từ ngày 13-18/8, bán 191.700 cổ phiếu TAR trong ngày 6/9.

Với vi phạm kể trên, Ủy ban Chứng khoán phạt tiền hơn 431 triệu đồng. Ngoài ra, bà Trương Khả Tú còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 4,5 tháng.

Theo báo cáo quản trị, đến cuối tháng 6, bà Lư Lệ Trân sở hữu 726 cổ phiếu TAR (tương ứng tỷ lệ 0,001%). Bà làm thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 5/2018 đến nay.

Trước đó, mã chứng khoán của Trung An bị đình chỉ giao dịch từ ngày 30/10 do chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2023. Hiện cổ phiếu TAR được giao dịch quanh 10.000 đồng một đơn vị, giảm hơn một nửa so với mức đỉnh hồi cuối tháng 7.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III tăng gần 15 lần lên khoảng 12 tỷ đồng. Nguyên nhân do doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ tăng lên và TAR nhận được cổ tức, lợi nhuận năm 2022 từ công ty con ở Kiên Giang.

