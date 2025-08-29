Con của người hiến tạng: 'Ba vẫn ở đâu đó, trong sự sống của người khác'

TP HCMMẹ bỏ đi từ nhỏ, bố vừa qua đời vì chấn thương sọ não, Đăng Khoa 12 tuổi tìm niềm an ủi khi biết người cha vẫn hiện hữu trong cuộc sống của 7 người khác.

"Con muốn làm bác sĩ, cứu chữa nhiều người, để họ không phải chết như ba", Khoa chia sẻ tại lễ ra mắt học bổng Tự lực vì chính tôi dành cho trẻ có bố mẹ đã hiến tạng cứu người. Chương trình do Quỹ Khởi sự Từ Tâm và Báo Nhân dân tổ chức ngày 28/8.

Bố Khoa làm thợ sơn, một mình nuôi con từ khi cậu bé mới hơn hai tuổi. Tháng 6, ông té ngã trong lúc làm việc và bị chấn thương sọ não. Dù các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất nỗ lực cứu chữa, ông vẫn không qua khỏi. Gia đình đồng ý hiến tạng, giúp cứu sống bảy bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất, Trung ương Huế và Nhi đồng 2.

Sau khi bố qua đời, Khoa sống cùng ông bà nội trong hoàn cảnh khó khăn, việc học hành đối mặt nhiều thử thách. Cậu bé học giỏi và sau hơn 10 ngày chăm sóc bố ở viện đã ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ. Em mong "có thể cứu chữa nhiều người như bố đã dành tặng sự sống cho người khác". Trước đó, cha em cũng mắc bệnh động kinh, nhiều lúc không thể đi làm và không đủ tiền thuê trọ.

Hai anh em Phúc Điền và Đại Đông may mắn hơn vì còn có mẹ bên cạnh. Cả hai vừa buồn vì bố qua đời, nhưng cũng tự hào khi biết ông đã hiến tạng cứu sống nhiều người. "Con cứ tưởng ba đi đâu đó rồi về, không ngờ lại ra đi mãi mãi", Điền tâm sự.

Mổ lấy tạng tại Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khởi sự Từ Tâm, cho biết đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em yếu thế và cộng đồng khó khăn trong những năm qua. Đây là lần đầu tiên quỹ ra mắt học bổng dành riêng cho trẻ có người thân hiến tạng nhân đạo, vừa giúp các em vượt qua mất mát khi bỗng dưng mất đi điểm tựa gia đình, vừa là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã chọn cách cho đi để hồi sinh sự sống cho người khác.

10 trẻ nhỏ thuộc 6 gia đình từ nhiều tỉnh thành được nhận học bổng 1,5 triệu đồng mỗi tháng, trong đó 500.000 đồng được gửi vào tài khoản tiết kiệm cho đến khi đủ 18 tuổi, như một khoản dự phòng cho con đường học tập sau này. Bên cạnh đó, các em còn được chăm sóc sức khỏe định kỳ và hỗ trợ phát triển tinh thần, với tổng giá trị 50 triệu đồng mỗi năm. Theo kế hoạch giai đoạn 2025-2030, chương trình dự kiến hỗ trợ tối thiểu 50 em, mở rộng thêm khoảng 10 trường hợp mỗi năm, với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Mục tiêu là ít nhất 95% trẻ duy trì việc học hoặc hoàn tất phổ thông trung học.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết nhiều năm qua luôn quan tâm, hỗ trợ các gia đình người hiến tạng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là giúp các em tiếp tục đến trường mà không phải bỏ học vì kinh tế. Đây cũng là lần đầu tiên có được nguồn tài trợ dài hạn để đồng hành cùng các em đến khi trưởng thành.

Lễ ra mắt học bổng Tự lực vì chính tôi dành cho trẻ có bố hoặc mẹ đã hiến tạng cứu người. Ảnh: Châu Phạm

Chị Thanh Tâm, ngụ Nhà Bè, TP HCM, cho biết chồng vốn là trụ cột kinh tế, qua đời vì đột quỵ năm 2023. Lúc sống, anh nhiều lần bày tỏ mong muốn hiến tạng. Khi chết não, mẹ và vợ đồng ý thực hiện di nguyện, cứu sống 6 người. Công việc không ổn định, một mình gồng gánh kinh tế nên đứng trước nhiều nỗi lo về tương lai các con.

"Sự hỗ trợ này đã tiếp thêm động lực quý giá giúp tôi tiếp tục nuôi hai con ăn học", chị nói.

Thời gian qua, Việt Nam ghi nhận số ca hiến tạng từ người chết não tăng kỷ lục, với 41 ca hiến tạng từ người chết não trong năm 2024, song vẫn nằm trong nhóm các nước thấp nhất thế giới. Số lượng ca chờ ghép cao, danh sách những người chờ ghép tạng vẫn còn rất dài và mỗi ngày vẫn có rất nhiều người qua đời vì không có tạng để ghép.

Lê Phương