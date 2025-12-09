Con chém trúng bố khi ẩu đả

Quảng TrịNguyễn Thanh Sơn, 24 tuổi, cầm dao đuổi em trai song chém trúng vào bố đang can ngăn.

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thanh Sơn, xã Hòa Trạch, về hành vi Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Công an đọc lệnh bắt Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh: Công an xã Hòa Trạch

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 12/10, do mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình, Sơn dùng con dao dài khoảng 40 cm đuổi chém em trai Nguyễn Thanh Hào.

Thấy hai con đánh nhau, ông Nguyễn Chí Thanh chạy đến can ngăn thì bị Sơn chém trúng vùng đầu.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị cấp cứu, thương tích 6%. Kết luận giám định, con dao Sơn sử dụng thuộc danh mục "Dao có tính sát thương cao".

Đắc Thành