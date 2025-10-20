Con bò lập kỷ lục thế giới với chiều cao gần 2 m

CanadaTừ một con bê được nhận nuôi, Beef lớn phổng lên và lập kỷ lục Guiness với chiều cao 1,95 m, nhưng vẫn tiếp tục cao thêm.

Năm 2017, Jasmine Entz, nhân viên tại trang trại bò sữa ở Lethbridge, tỉnh Alberta, đón chú bê con đầu đen giống Holstein (bò Hà Lan) chào đời tại trại. Thấy con vật dễ thương và "nhiều năng lượng", cô xin cấp trên mang con bê về nhà sau khi cai sữa và được đồng ý.

Ba tháng sau, Entz mang con vật về trại nuôi dê của mình, gia nhập đàn 50 con dê, đặt tên nó là Beef (Thịt bò). Ban đầu, Beef chỉ là con bê nặng 113 kg, khá nhỏ so với kích thước tiêu chuẩn của giống bò Hà Lan.

Entz cho con bê ăn theo chế độ bình thường, ban đầu là ngũ cốc để phát triển hệ tiêu hóa, sau đó là chế độ ăn tiêu chuẩn với các loại cỏ khô, củ quả. Nhưng con vật tiếp tục lớn dần.

Sau một thời gian, Beef đã trở thành một con bò trưởng thành và cao một cách đáng kinh ngạc. Khi Beef được 6 tuổi, một người bạn của Entz đã kể cho cô nghe về bò đực Tommy ở Mỹ đang nắm Kỷ lục Guinness Thế giới với chiều cao 1m85 tính đến vai.

Chưa cần đo, Entz đã biết chắc Beef của mình còn to lớn hơn, nên quyết định nộp bằng chứng về chiều cao và tình trạng sức khỏe của Beef lên Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness. Beef sau đó được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là bò đực còn sống cao nhất thế giới, với chiều cao 1m95.

Jasmine Entz và bò Beef cao nhất thế giới ở tỉnh Alberta, Canada. Ảnh: G&M

Beef vẫn tiếp tục lớn hơn và hiện đã cao thêm khoảng 2,5 cm kể từ khi lập kỷ lục, nặng khoảng 1.130 kg, dài tương đương một ôtô cỡ nhỏ. Mỗi ngày, con bò ăn khoảng 45 kg cỏ khô, tiêu tốn khoảng 400 USD tiền cỏ mỗi tháng.

"Tôi đã mong đợi nó sẽ to lớn. Nhưng không ngờ là nó lớn đến mức này", Entz cho hay. "Ngoài đời trông nó to lớn hơn nhiều so với trong ảnh".

Trên thực tế, nó là con bò đực cao nhất còn sống trên thế giới, Globe and Mail đưa tin ngày 18/10.

Bò Hà Lan vốn có kích thước lớn do yếu tố di truyền. Chỉ cần cao thêm 5 cm, Beef sẽ vượt qua Fiorino, bò đực giống Chianina ở Italy đã chết năm 2007, để trở thành con bò đực cao nhất trong lịch sử.

