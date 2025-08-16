Con trai bất hiếu có được hưởng tài sản thừa kế từ cha mẹ không?

Khi cha lâm bệnh nặng, tôi và mẹ luôn túc trực săn sóc ngày đêm, còn em trai thì chưa một lần quan tâm hay chăm nom.

Nhiều lần tôi và mẹ khuyên em nên san sẻ trách nhiệm, nhưng em lại buông những lời cay nghiệt, bất hiếu, kiểu như: "Ai muốn chăm thì chăm, chứ tôi không rảnh, tôi còn phải nuôi vợ con".

Nghe những lời đó, cha tôi rất buồn nhưng vẫn lập di chúc để lại 1/2 tài sản cho con trai. Phần còn lại, tôi và mẹ mỗi người 1/4 (ông bà nội đã mất trong thời chiến tranh).

Với thái độ và hành vi bất hiếu như vậy, liệu em trai có được quyền nhận tài sản thừa kế hay không? Tôi và mẹ vô cùng lo lắng, bởi nếu em trai được thừa kế thì với tính cách ấy, sau này khi mẹ tôi tuổi cao sức yếu rất có thể em cũng bỏ mặc không chăm lo.

Độc giả Thanh Tâm

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn