Cơn bão mạnh nhất năm nay càn quét Caribe

Bão Melissa với sức gió 280 km/h đang càn quét trên biển Caribe, áp sát Jamaica, dự kiến là cơn bão tàn phá nhất lịch sử quốc đảo.

Bão Melissa mạnh cấp 5, với sức gió 280 km/h, mạnh nhất thế giới từ đầu năm, còn cách Jamaica khoảng 240 km về phía tây nam, sau khi khiến ít nhất 4 người thiệt mạng ở Haiti và Cộng hòa Dominica.

Gió mạnh, mưa lớn đã bắt đầu trút xuống Jamaica từ ngày 27/10. Thủ tướng Andrew Holness cảnh báo đây có thể là cơn bão tàn phá nhất từng được ghi nhận tại Jamaica.

Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC), Melissa có thể gây mức tàn phá ở quy mô tương đương với các trận bão lịch sử như Maria năm 2017, Katrina năm 2005. Theo cấp thang Saffir-Simpson, bão cấp 5 là mức mạnh nhất, với sức gió trên 252 km/h.

Bão 'mạnh nhất thế giới' càn quét Caribe Mắt bão Melissa nhìn từ vệ tinh ngày 27/10. Video: CSU/CIRA/NOAA

NHC đã cảnh báo về "lũ quét thảm khốc, lở đất, gió lớn gây mất điện, mất liên lạc" ở Jamaica, Haiti, Dominica và Cuba. Lượng mưa dự kiến lên tới một mét. Mực nước tại bờ biển phía nam Jamaica có thể dâng tới 4 mét, kèm với những cơn sóng "hủy diệt".

Giới quan sát cho biết bão Melissa có độ tàn phá lớn do di chuyển chậm hơn hầu hết các cơn bão khác, chỉ khoảng 5 km/h hoặc chậm hơn. Điều này đồng nghĩa các khu vực trên đường đi của cơn bão sẽ phải hứng chịu điều kiện khắc nghiệt trong thời gian lâu hơn.

Ông Holness tỏ lo ngại về khả năng chống bão của vùng phía tây Jamaica. "Tôi không tin là có công trình hạ tầng nào ở khu vực này có thể chịu được bão cấp 5, nên có thể xảy ra xáo trộn nghiêm trọng", ông cảnh báo.

Người dân quan sát giông lốc tại Kingston, Jamaica, ngày 27/10. Ảnh: AFP

Bất chấp lời kêu gọi sơ tán, nhiều người Jamaica vẫn quyết định ở nguyên tại chỗ. "Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi không tin mình có thể chạy trốn khỏi cái chết", Roy Brown, sống ở khu cảng cổ Port Royal ở Kingston, nói.

Tại vùng nông thôn Flagaman ở St. Elizabeth, người dân đang tụ tập tại một cửa hàng. Enrico Coke, chủ tiệm, cho biết ông mở cửa vì lo hàng xóm không còn nơi nào để đi.

"Tôi lo cho nông dân, ngư dân sau bão. Chúng tôi cần giúp đỡ càng sớm càng tốt, đặc biệt là nước sạch", ông Coke nói.

Sau khi quét qua Jamaica, bão Melissa sẽ tiếp tục di chuyển lên phía bắc, quét qua Cuba vào tối 28/10.

Đường đi dự kiến của bão Melissa tại Caribe. Đồ họa: NOAA

Đức Trung (Theo AFP, CNN)