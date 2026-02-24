Con không được đặt tên suốt 9 năm vì cha mẹ bất đồng quan điểm

Hy LạpSuốt 9 năm, một bé gái ở Athens là người vô danh vì cha mẹ em không thể thống nhất được tên gọi, khiến tòa án phải đứng ra ấn định.

Câu chuyện nghe có vẻ khó tin: Cả bố mẹ của bé đều là luật sư và lẽ ra phải là người hiểu luật hơn ai hết. Lý do cho cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm là người mẹ muốn con gái được rửa tội và đặt tên thánh, trong khi người bố chỉ muốn một cái tên đơn giản.

Sau khi ly hôn, cả hai đều giữ vững lập trường: Người mẹ đòi một cái tên theo truyền thống Chính thống giáo Hy Lạp, bố thì muốn một cái tên khác. Cô bé lớn lên, đi học, nhưng vẫn chưa có tên gọi chính thức. Tên gọi của cô bé trong thời gian đó không ai biết.

Khi vụ việc cuối cùng được đưa lên Tòa án tối cao Hy Lạp, Areopagus, các thẩm phán đã không còn kiên nhẫn với tranh chấp gia đình này nữa. Theo tờ báo pháp luật Hy Lạp Nomiki Bibliotiki Daily, mới đây, tòa án đã phán quyết có lợi cho quyền lợi của đứa trẻ.

Các thẩm phán nhấn mạnh rằng lợi ích tốt nhất của đứa trẻ và nhu cầu phát triển tâm lý và xã hội của em phải được ưu tiên hàng đầu. Sau chín năm không có tên chính thức, cuối cùng cô bé cũng có được danh tính.

Em được đặt tên theo vị thánh có ngày lễ trùng với ngày sinh nhật của mình và được phép làm lễ rửa tội theo nghi thức Chính thống giáo. Giờ đây em được gọi là Melina. Tòa án đã bác bỏ việc đặt tên kép theo yêu cầu của cha mẹ.

Theo tòa, quyết định này dựa trên truyền thống và phong tục tôn giáo, như một biện pháp trung lập và công bằng nhằm bảo vệ quyền lợi của đứa trẻ. Đồng thời, tòa án cũng chỉ định nhà thờ nơi lễ rửa tội sẽ diễn ra, để tránh phát sinh thêm tranh chấp

Vụ tranh chấp tên gọi kỳ lạ này đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho đứa trẻ. Chín năm không có tên gọi chính thức đồng nghĩa với những trở ngại về thủ tục hành chính trong cuộc sống hàng ngày, từ việc đăng ký trường học đến giấy tờ tùy thân.

Theo Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em, tên gọi từ khi sinh ra là quyền cơ bản của mỗi đứa trẻ. "Mỗi người gắn liền danh tính của mình với tên gọi. Trẻ em cũng vậy, có quyền được xác định danh tính và sự khác biệt.

Hải Thư (Theo Heute, Tanea)