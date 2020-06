Còn 6 ngày để mua vé VM Quy Nhơn 2020

Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn sẽ đóng cổng bán vé trên trang vào ngày 22/6, giá đang được ưu đãi đến 19/6.

Hơn một tháng trước ngày race, lượng quan tâm và đăng ký dự VM Quy Nhơn 2020 tăng mạnh. Đường chạy Quy Nhơn với nắng vàng, biển xanh, đồi cát và những ưu đãi, tiện ích dành riêng cho runner đã thu hút hàng nghìn người đăng ký mua Bib trên trang vm.vnexpress.net.

Ngoài những tên tuổi hàng đầu làng chạy bộ Việt Nam, giải thu hút không ít người lần đầu đến với môn thể thao này. Để ủng hộ du lịch tỉnh và tuần lễ du lịch Việt Nam, ban tổ chức đang ưu đãi 15% đến hết ngày 19/6. Người tham dự chỉ cần đăng ký, hệ thống sẽ tự động chiết khấu 15%, với mức giá còn từ 340.000 đồng cho cự ly 5 km.

Ngoài ra, với runner đã có số Bib, ban tổ chức phối hợp với ngành đường sắt giảm giá từ 10 đến 20%. Giải chạy sẽ diễn ra ngày 26/7 tại TP Quy Nhơn, giữ nguyên bốn cự ly 5 km, 10 km, bán marathon (21 km) và marathon (42 km).

Phạm Thị Hồng Lệ là nữ vận động viên về đích đầu tiên cự ly FM tại VM Quy Nhơn 2019.

Năm nay, người chạy sẽ trải nghiệm cung đường mới cả về chuyên môn lẫn khung cảnh. Vị trí xuất phát và về đích được đẩy sang ngay trước khu vực tượng đài quảng trường Nguyễn Tất Thành. So với năm ngoái, cung đường VM Quy Nhơn 2020 có nhiều điểm mới hấp dẫn.

Theo đó, cung đường 42 km chạy thẳng từ quảng trường ra đường Nguyễn Tất Thành, theo hướng Võ Nguyên Giáp và đi lên cầu Thị Nại, nơi mang đến khung cảnh bình minh tuyệt đẹp cho các vận động viên. Chạy giữa đồi cát mênh mông và "selfie" cùng cánh đồng điện gió Phương Mai cũng sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ.

Một góc cung đường chạy năm nay. Ảnh: Ngọc Thành.

Vận động viên hoàn thành đường đua 21 km và 42 km sẽ nhận phần thưởng là áo finisher, huy chương VM bên cạnh khăn finisher cho riêng cự ly 42 km. Áo dành cho người hoàn thành hai cự ly này là T-shirt, tông màu vàng và xanh dương biểu trưng cho thông điệp "Run with the sea and sun", lấy cảm hứng từ sóng biển Quy Nhơn, cách điệu in vân chìm tạo cảm giác chuyển động không ngừng.

Tất cả vận động viên hoàn thành cự ly đã đăng ký đều được trao huy chương VM, được thiết kế cách điệu với màu xanh đặc trưng cho vẻ đẹp của biển trời Quy Nhơn.

Hà Thanh