Còn 3 ngày để mua vé sớm liveshow trực tuyến của VnExpress

Vé siêu sớm 399.000 đồng của show nhạc trực tuyến "In the Mirror" với sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương sẽ bán đến hết ngày 9/12.

Sau gần 2 tuần mở cổng bán vé siêu sớm, số đầu tiên của show "In the Mirror" đã nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả. Hàng trăm người đã đặt mua vé và háo hức chờ đợi buổi liveshow trực tiếp sẽ diễn ra vào ngày 26/12 với các phần trình diễn của ca sĩ Tùng Dương cùng khách mời.

Độc giả quan tâm còn 3 ngày nữa để mua vé siêu sớm với giá 399.000 đồng, trước khi chương trình chuyển sang bán vé thường giá 499.000 đồng từ ngày 10/12.

Các chương trình giảm giá khi mua theo nhóm vẫn giữ nguyên, cụ thể: nhóm từ 3 đến 5 người được giảm 15%; 6 đến 10 thành viên 20%; 10 đến 20 giảm đến 25% và trên 20 người được giảm 30%.

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu về

chương trình tại đây.

Tùng Dương là gương mặt nổi bật số đầu tiên vào ngày 26/12, ca sĩ chính còn lại lẫn khách mời chưa được tiết lộ. Vốn mạnh dòng nhạc dân gian đương đại, thể nghiệm, trữ tình, cách mạng... Tùng Dương sẽ hoán đổi phong cách, chấp nhận thử thách hát một dòng nhạc mà anh ít khi thử nghiệm như nhạc trẻ, điện tử, dance hay rap... Ngược lại, ca sĩ khách mời sẽ biểu diễn các ca khúc gắn liền tên tuổi Tùng Dương, theo phong cách phối mới.

Tùng Dương là ca sĩ đầu tiên tham gia show âm nhạc trực tuyến "In the Mirror" của VnExpress.

"In the Mirror" là chuỗi show nhạc trực tuyến đầu tiên do VnExpress tổ chức. Từ "Mirror" mang ý nghĩa như một tấm gương phản chiếu, vì vậy chương trình mang đến cho các nghệ sĩ không gian để thể hiện bản sắc âm nhạc, gập gỡ các nghệ sĩ có những nét tương đồng nhất định nhưng lại khác thế hệ, cá tính, màu sắc âm nhạc, phong cách thời trang lẫn phong thái biểu diễn... Mỗi số sẽ có hai ca sĩ chính và một khách mời.

Được tổ chức với hình thức trực tuyến, "In the Mirror" là nơi đưa nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả, xóa nhòa đi những cách biệt về mặt địa lý gây ra bởi Covid-19. Trong không gian của chương trình, nghệ sĩ được tự do thể hiện cá tính âm nhạc, người nghe được xích lại gần hơn với ca sĩ để nghe họ hát, nghe họ trò chuyện về âm nhạc và hơn hết là thưởng thức hàng loạt ca khúc thân quen nhưng được phối lại mới mẻ hơn.

Tìm hiểu lịch trình chương trình tại đây.

Thảo Miên