Cơm tấm Việt xuất hiện trong thực đơn 1.112 cửa hàng ở Nhật

Chuỗi nhà hàng Matsuya đưa món cơm tấm và nước mắm nhập khẩu từ Việt Nam vào thực đơn tại 1.112 cơ sở, được thực khách Nhật Bản đánh giá cao.

Ngày 26/8, chi nhánh Roppongi của Matsuya, một trong ba chuỗi cơm bò (gyudon) lớn nhất Nhật Bản, khai trương thực đơn mới với món "Cơm thịt heo phong cách cơm tấm Việt Nam" có giá 880 yen (khoảng 160.000 đồng), với sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu.

Việc cơm tấm Việt có mặt trong thực đơn của hệ thống Matsuya được xem là cột mốc mới trong hành trình chinh phục thị trường Nhật Bản của ẩm thực Việt Nam.

Matsuya nằm trong nhóm "big 3" chuỗi cơm bò (gyudon) ở Nhật Bản, với khoảng 1.112 cửa hàng trên toàn quốc, cùng với Yoshinoya, hơn 1.200 cửa hàng và Sukiya, hơn 1.900 cửa hàng.

Một phần cơm thịt heo phong cách cơm tấm Việt Nam của Matsuya. Ảnh: Taihen

Bà Aya Aoki, đại diện chuỗi Matsuya, cho biết trong quá trình khảo sát thực địa và mở chi nhánh tại Việt Nam, các nhân viên công ty đã phát hiện món cơm tấm và bị hương vị của món ăn này hấp dẫn. Lãnh đạo công ty sau đó nảy sinh ý tưởng tái hiện hương vị cơm tấm Việt Nam tại Nhật Bản.

Hãng đã thử nghiệm món này, gồm cơm, canh, thịt heo, rau, trứng ốp la và nước mắm Việt Nam, tại một số cửa hàng từ hồi tháng 4 và được khách hàng phản hồi tích cực. Chuỗi sau đó quyết định triển khai món cơm tấm Việt Nam với toàn bộ 1.112 cơ sở trên toàn quốc.

Đây là lần đầu tiên nước mắm truyền thống của Việt Nam được dùng để chế biến món ăn tại một hệ thống nhà hàng lớn ở Nhật. Đại sứ quán Việt Nam cho biết 10 tấn nước mắm đã được nhập khẩu trực tiếp và đưa vào nhà máy chế biến của Matsuya.

Khách hàng Nhật Bản thưởng thức cơm tấm tại cửa hàng Matsuya ở Roppongi, Tokyo, ngày 26/8. Ảnh: TTXVN

Kiyoshi Muramatsu, thực khách Nhật Bản, chia sẻ đây là lần đầu tiên thưởng thức hương vị cơm tấm Việt Nam và sẽ còn ăn tiếp. Anh cho biết món ăn rất cân bằng, rất tươi mát, đặc trưng của ẩm thực Việt.

Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản Tạ Đức Minh hy vọng mô hình hợp tác này là tiền đề quan trọng để nhiều sản phẩm thực phẩm khác của Việt Nam, từ gạo, cà phê cho đến rau quả và đồ chế biến, từng bước chinh phục thị trường Nhật Bản.

Trong nửa đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản đạt gần 24,4 tỷ USD, tăng 9,93% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 12,81 tỷ USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Đức Trung (Theo TTXVN)